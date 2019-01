Diaz Pools repara 250 piscinas durante el 2018

La empresa Diaz Pools se corona como una de las mejores compañías de reparación de piscinas del pasado año 2018 en la provincia de Barcelona, habiendo reparado más de 250 piscinas y realizado el mantenimiento de muchas otras Uno de los motivos por los que los clientes de Diaz Pools confían en ellos, es por la profesionalidad y la especialización de sus trabajos, como podrían ser, los revestimientos de lamina armada de PVC, Flagpool o la membrana armada Renolit Alkorplan Touch.

Los revestimientos de lamina armada son la especialidad de Diaz Pools y una de sus principales técnicas de reparación de piscinas. Este trabajo se caracteriza por impermeabilizar la piscina y garantizar una absoluta estanqueidad, todo ello con una rápida instalación y una garantía certificada de 10 años. Los fabricantes Flagpool y Alkorplan realizan un tratamiento de doble capa de barniz en poliuretano traslucido para todos sus revestimientos, haciéndolo resistente a los agentes externos como podrían ser los rayos solares. Y por último trabajan con membrana armada Renolit Alkorplan Touch, la cual es la única del mercado con 2mm de espesor, lo que la convierte en la más robusta y duradera del mercado.

Es por todo lo anteriormente mencionado que Diaz Pools es una de las empresas lideres en la provincia de Barcelona en lo que ha reparación de piscinas se refiere.

Además de contar con una gran cantidad de clientes satisfechos que avalan su trabajo, Diaz Pools posee más de 25 años de experiencia en la reparación de piscinas, por lo que, sea cual sea su problema sabrán como solucionarlo. Diaz Pools pondrá a su disposición a los mejores profesionales del sector, quienes le asesoraran de una manera personalizada y crearan un presupuesto que se adapte a sus necesidades.

¿Cuánto tardarían en reparar una piscina?

En Diaz Pools se toman muy en serio su trabajo, e intentan que las molestias sean mínimas, es por ello que el tiempo que tardan en reparar su piscina no supera el periodo de una semana, siempre y cuando quiera aplicar un revestimiento. Por otra parte, hay mucha gente que no confía en la durabilidad de los revestimientos, pero en Díaz Pools le garantizan una vida útil de no menos de entre 10 y 15 años, aun así, cabe destacar que hay revestimientos que han llegado a aguantar más de 30 años.

Así que ya sabe, si lo que busca son grandes profesionales en la reparación de piscinas, no dude en ponerse en contacto con Diaz Pools, una de las empresas que lidero en su sector en el pasado año 2018.

Datos de contacto de Diaz Pools:

93 580 38 89

reparaciondepiscinas@gmail.com

https://reparaciondepiscinas.es/