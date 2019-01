El CD Sigüenza logra una contundente victoria a domicilio ante el Dinamo Guadalajara

Los seguntinos derrotaron claramente por 1-7 a los capitalinos en el estadio Jerónimo de la Morena. Tras una primera parte que finalizó con un resultado ajustado, victoria por la mínima (1-2), el equipo de Chema Mayor goleó en la segunda parte con el protagonismo estelar del nueve, Quique Navarro, que marcó cuatro goles El CD Sigüenza logró una abultada victoria frente al Dinamo Guadalajara por 1-7 en el partido celebrado el domingo por la tarde en el estadio Jerónimo Morena de la capital. El equipo de Chema Mayor continúa así su racha goleadora y culmina dos partidos con un festival de aciertos, tras su triunfo como local por 10-0 en el partido previo a la Navidad ante el Tórtola de Henares.



En este tramo de la competición, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, el CD Sigüenza está demostrando una gran fortaleza tanto en los partidos jugados en su campo como los que oficia como visitante. En este encuentro, los seguntinos encarrilaron pronto el partido con dos zarpazos del goleador Quique Navarro que se encuentra en un momento dulce de la temporada, en los minutos 10 y 12 de la primera parte.



Tras estos dos goles tempraneros, parecía que el partido iba a ser un camino de rosas para los de Chema Mayor, pero el Dinamo es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. En esta temporada ha alternado partidos excelentes con otros malos.



Ponerse tan pronto por encima del marcador no sentó bien al equipo seguntino, por el exceso de confianza y falta de concentración que la amplitud del resultado generó en sus jugadores. En lugar de jugar de forma fácil y sencilla, manejando el balón con rapidez y controlando el ritmo del partido, los visitantes se complicaron innecesariamente el partido, que entró en una fase de toma y daca que culminó con el gol del Dinamo en el minuto 32, que recortaba y ajustaba el marcador al término de la primera parte.



Tras el paso por el vestuario, y seguramente por la charla técnica del míster, los jugadores del CD Sigüenza saltaron a la cancha con más intensidad para no tener ningún sobresalto más que hiciera peligrar el resultado final. Los de Mayor ensancharon el campo e impusieron un juego de posesión más efectivo que acrecentaron con su buen manejo técnico. Los balones ya no se perdían en zonas de riesgo y el equipo trataba de culminar todas las jugadas o, cuando menos, perder el esférico en zonas de finalización.



Como fruto de la mayor intensidad y precisión en el juego combinativo llegaron los cinco goles de esta segunda parte: otros dos de Quique (que terminó con cuatro), uno de Sergio Rodera, uno de Pablo Galán y uno de Juan Campos que cerraba el marcador en un periodo en el que los seguntinos se mostraron muy serios, sacando a relucir su potencial. Esta abultada victoria mantiene al CD Sigüenza en cuarta posición de la tabla clasificatoria, a 8 puntos del líder, el Balona Conquense, y a un solo punto del Azuqueca, tercer clasificado. El próximo partido se celebrará el fin de semana en el campo de La Salceda ante el Ibero Sport de Guadalajara.



Antes de la Navidad, el pasado 22 de diciembre, en el partido que cerraba el año, los seguntinos endosaron un 10-0 al Tórtola. En este encuentro se celebraron las V Navidades Solidarias “Hoy Jugamos Todos”, del CD Sigüenza. En colaboración con la Cruz Roja de Sigüenza, se recogieron juguetes entre los asistentes para que ningún niño se quedara sin regalos durante las navidades. Este acto social y deportivo demuestra la solidaridad y compromiso de un equipo que comenzó las fiestas muy satisfecho con la gran acogida de esta iniciativa por parte de su afición y por su gran goleada ante el equipo del Henares.

