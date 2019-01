Un juego online identifica los sesgos discriminatorios en las empresas 'Game of Diversity' ha sido jugado ya por cientos de personas Redacción Siglo XXI

martes, 15 de enero de 2019, 13:38 h (CET) La empresa especializada en proyectos elearning y gamificación,Inserver, ha desarrollado el primer curso online 100% gamificado sobre diversidad en entornos laborales: Game of Diversity.

En el juego, los trabajadores de las empresas son los protagonistas de una emocionante aventura en la que deben identificar los sesgos discriminatorios que de manera inconsciente existen en las empresas y que amenazan la productividad.

De hecho, Game of Diversity evalúa los 25 sesgos más habituales en entornos laborales, como por ejemplo, que las mujeres con hijos están menos comprometidas con su trabajo, que determinados inmigrantes necesitan justificar años de experiencia en comparación a otros trabajadores, o que a las mujeres se les ofrecen de media un salario más bajo que a los hombres que ejercen el mismo puesto. De hecho, según un estudio de la Universidad de Harvard, el 75% de los trabajadores tiene prejuicios laborales, muchas veces inconscientes, relacionados con la mujer, la edad, el origen étnico, la nacionalidad o la orientación sexual de las personas.

Por eso, GOD ofrece un enfoque integrador y dota a empresas y trabajadores de conocimientos y herramientas útiles para que todos puedan caminar alineados hacia un entorno laboral más diverso, rico y productivo, tal y como asegura Felipe Casajús, CEO de Inserver: “Creemos firmemente en que la formación debería intentar mejorar esta situación. El problema que hemos detectado es que normalmente estos cursos suelen ser presenciales y muy teóricos, por lo que los asistentes luego no pueden aplicar los conocimientos de forma sencilla a su vida cotidiana y puesto de trabajo. Por eso, hemos querido mostrar, a través del juego, escenarios basados en estudios y situaciones reales”.

Game of Diversity permitea los usuariospracticar sin riesgo de equivocarse. Esto mejora la toma de decisiones del equipo, cuyos miembros reciben unfeedback instantáneo y personalizado.

Además, la empresa recibe completos informes de todo el proceso formativo, conexiones de los usuarios y tasas de resultados, para que pueda identificar, trabajar y mejorar los puntos más sensibles.

Este curso, disponible en español e inglés, ya lo han llevado a cabo más de 300 usuarios con los que se ha conseguido una alta tasa de finalización, ya que lo más común es que ésta no supere el 50% de los participantes y en este caso supera el 87%. Además, el 90% de los alumnos aseguran que han podido aplicar lo aprendido a su vida cotidiana. Una vez acabada la gamificación los participantes creen haber aprendido sobre los propios sesgos, su naturaleza y han aprendido a identificarlos mejor para así poder evitarlos.

