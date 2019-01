FITUR 2019, en Madrid, del 23 al 27 de enero Una edición que amplía su superficie de exposición con una nueva sección monográfica dedicada al turismo cinematográfico Jaime Ruiz de Infante

martes, 15 de enero de 2019, 08:32 h (CET) Contará con espacios ya consolidados, de gran desarrollo y volumen de negocio, como son FITUR GAY y FITUR SALUD, así como las secciones FITURTECHY y FITUR KNOW HOW, en las que la tecnología se muestra como herramienta imprescindible para el crecimiento del sector y el avance hacia el concepto del turismo inteligente.

Y la novedad de este año: la sección monográfica dedicada al turismo cinematográfico, promovida por Spain Film Comission (SFC) en respuesta a esta tendencia turística al alza y de creciente demanda, motivada por el interés que suscita conocer las localizaciones de películas y series de éxito.

La distribución de pabellones será la siguiente El 2 concentrará la oferta de los Destinos de Oriente Próximo; el 3 América; el 4 a Europa. El resto de áreas conservarán su habitual articulación que sitúa a América en el Pabellón 3; el 6, África y Asia Pacífico; 8 Empresa, Tecnología y Empresa Global; Asociaciones, en el pabellón 10, y Entidades y Organismos Oficiales Españoles, a lo largo de los 5, 7 y 9.

Otro de los grandes ejes de FITUR 2019 serán los contenidos de conocimiento, que tendrán su máximo referente en el programa de jornadas de cada una de las secciones de la feria, así como en las distintas actividades, entidades internacionales como la Organización Mundial del Turismo, OMT; la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, CIMET; INVESTOUR; a las que se suman este año EXCELTUR, con un nuevo programa, y el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Faustino Icon Edition 2014, Reserva Especial Galardonado, en 2017, con las Medallas de Oro en Berliner Wein Trophy y en Mundus Vini; y una reciente de Plata, Asia Wine&Spirits Awards 2018, Hong Kong Los galardonados vinos de Bodegas Alceño Se fundó en 1870, y fue la primera bodega comercial de Jumilla XXXVIII Fiesta de la Aceituna Del 4 de Diciembre al 8 de Diciembre de 2018 en la localidad jienense de Martos El Empecinado, un Ribera del Duero del Grupo Barbadillo El héroe de la Guerra de la Independencia, da nombre a este tinto de la bodega Vega Real, elaborado con tempranillo Mago de Pioz y León Cobarde, dos vinos de Bodegas y Viñedos Alcarreños Elaborados con uvas procedentes de 12 hectáreas de viñedos viejos, a 870 metros de altitud y ubicados en la localidad de Pioz, Guadalajara