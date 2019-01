Cuzco IV expone los puntos clave del flexiworking, la tendencia del 2019 Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 16:28 h (CET) Edificio Cuzco IV descubre cinco razones por las que promover el flexiworking, una nueva modalidad laboral que permite al empleado adaptar su horario y su forma de trabajar a las necesidades de su vida diaria El mundo laboral está cambiando. Pese a que en el mercado español el salario sigue siendo el factor determinante al pensar en la empresa ideal, para el 55% de los empleados españoles el equilibrio entre la vida personal y profesional ha ganado importancia y ya constituye el segundo factor de mayor relevancia, tal y como se desprende del estudio anual Randstad Employer Brand Research 2018*.

Las empresas deben motivar a sus empleados tanto si quieren retener talento como si quieren ver aumentada la productividad de sus trabajadores. Una manera de hacerlo es dejando atrás la estandarización de los horarios de oficina y buscar una mayor flexibilidad que permita a los trabajadores encontrar un equilibrio entre la vida personal y la laboral. En este sentido, Edificio Cuzco IV, ubicado en pleno distrito financiero de la capital, expone los motivos por los que el flexiworking se conforma como una prioridad en 2019.

Fomenta la conciliación laboral: La cultura laboral ha ido evolucionando y las empresas tienden a centrarse más en la productividad y validez de cada empleado en lugar de en las horas que pasa en su puesto de trabajo. El flexiworking, una nueva forma de trabajar en la que mejora la organización y planificación, la eficiencia y la colaboración, es por tanto el aliado definitivo de la conciliación de la vida laboral con la personal y familiar. La libertad en la elección de horarios y el reparto de las horas de trabajo permiten al empleado adaptar su forma de trabajar a las necesidades de su vida cotidiana.

La flexibilidad, clave para retener talento: En el panorama ultracompetitivo laboral de hoy en día, ésta puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Las nuevas generaciones consideran que la flexibilidad es un atributo fundamental a la hora de elegir la empresa en la que desarrollar su carrera profesional e incide directamente en la motivación y compromiso de las personas con su trabajo. Las empresas que no sean flexibles no sólo no atraerán al mejor talento sino que correrán el riesgo de que los empleados busquen la flexibilidad y la conciliación en otro lugar.

Trabajadores más felices y más productivos: Son muchos los estudios que avalan los beneficios de acabar con las largas jornadas. La estandarización de los horarios de oficina poco a poco se va quedando atrás, dando paso a nuevos modelos de trabajo. Revolucionar la productividad dando al empleado la libertad de trabajar como mejor le convenga contribuye a la felicidad del empleado y puede ayudar mucho a que una empresa saque el máximo partido a sus equipos. Además, dar a los empleados esta flexibilidad demuestra que se les valora y se confía en ellos, motivándoles para que den lo mejor de sí mismos.

Los espacios de trabajo flexibles están en auge: El espacio flexible ha cambiado todo el panorama inmobiliario de oficinas y ayuda a retener y atraer el talento, además de ofrecer a los profesionales un servicio que se adapta mucho mejor a lo que buscan. En los últimos cinco años, el sector de los espacios de trabajo flexible ha crecido exponencialmente. Estos espacios favorecen el networking y la creación de sinergias entre empresas de distinta índole. Siguiendo esta tendencia, Edificio Cuzco IV ha puesto en marcha ‘Espacio C4’: en su primera planta, 1.300 m2 a disposición de todas las empresas con sede en el inmueble. Espacio C4 es un entorno que va más allá del coworking, puesto que lleva a su máxima expresión este concepto de trabajo colaborativo mediante un intenso programa de conferencias, dinámicas mindfulness y más actividades colaborativas. Una apuesta por favorecer un mejor ambiente en el trabajo, por promover el pensamiento innovador y la creación de un sentimiento de comunidad.

El trabajo flexible reduce el estrés: La salud y el bienestar del empleado se ha convertido en una prioridad para las empresas, además de ser un factor vital para el propio trabajador. El trabajo flexible puede ayudar, entre otros, a reducir el agotamiento y el estrés, algo que debería estar en el punto de mira de las compañías. En este sentido, Edificio Cuzco IV cuenta con zonas de relajación para practicar yoga o mindfulness, ambientes para practicar deportes como pilates o hipopresivos; servicios de belleza y fisioterapia, o zona de lactancia. En definitiva, instalaciones destinadas a mitigar las consecuencias que sufren los empleados al estar largos períodos de tiempo sentados y que contribuyen a tener empleados más felices y sanos.

* Según el estudio Employer Brand Research 2018 de Randstad

