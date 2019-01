Las rebajas llegan al mundo del mueble con el Plan Renove de Menamobel Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 15:58 h (CET) La empresa retirará el mueble antiguo sin ningún coste y descontará un 3% del mueble nuevo que el comprador adquiera Es oficial, son rebajas y aunque la moda y los complementos suelen acaparar la mayoría de las ventas durante estas fechas, algunos consumidores aprovechan la época de rebajas para renovar su hogar. “Es un buen momento, explica Ivana González Mena, directora de Menamobel, para hacerse con ese sofá al que echamos el ojo el año pasado o para cambiar el dormitorio. Las rebajas no solo son exclusivas de las tiendas de ropa, el resto de comercio también ofrecemos interesantes ofertas a los clientes”.

Es en esta época del año, cuando establecimientos como Menamobel liquidan sus muebles de exposición y lo hacen con grandes descuentos. “Hay que saber aprovechar estas oportunidades, explica Ivana, se trata de muebles que han estado expuestos al público pero que no han sufrido desgaste, porque en la tienda se les trata con productos de calidad para que luzcan perfectos ante los clientes. En este tipo de mobiliario, los descuentos oscilan entre un 10% y un 25%”.

De cara a la primavera, es cuando se plantean la mayoría de reformas en el hogar. Comprar un salón o amueblar un dormitorio puede suponer un desembolso importante, y más después de las Navidades, por ese motivo Menamobel ha puesto en marcha el Plan Renove.

Gracias a esta iniciativa, los madrileños que quieran redecorar su hogar contarán con un descuento de un 3% en la compra del mueble nuevo que adquieran en Menamobel. Además, la compañía les retirará el mueble viejo sin ningún coste. Menamobel se compromete a recoger el mueble de la misma “familia” que adquiera el cliente. Es decir, si compra un dormitorio compuesto por una cama, dos mesillas y una cómoda, la empresa retirará los mismos muebles de la casa del comprador y pagará el 3% de lo que cueste el dormitorio nuevo. Una oferta de la que están exentos los colchones, canapés o almohadas, por motivos de higiene. Menamobel donará los muebles viejos, para que una vez restaurados, sean reciclados.

Ivana González Mena explica “hemos puesto en marcha esta campaña para poder ayudar a nuestros clientes. Somos conscientes de que cambiar el mobiliario supone un esfuerzo económico y queremos contribuir para que sea más llevadero. Sabemos, además, que muchas empresas cobran por retirar los muebles usados y nosotros hemos decidido eliminar ese coste en Madrid. De esta forma el cliente, no sólo se beneficia con el descuento, también se ahorra el importe de retirar el mueble antiguo”.

El Plan Renove no es la única campaña que lleva a cabo Menamobel para agradecer la confianza que depositan en ellos sus clientes. También organizan regularmente sorteos de distintos productos para premiar la fidelidad de los compradores.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

