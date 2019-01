Fercasy aporta 8 tips de belleza para este San Valentín Comunicae

Adiós a las bolsas. Un buen truco para disimularlas es colocar unas bolsitas de té verde frías en los ojos durante 5- 10 minutos al día, ya que el té verde absorbe el agua de la piel, reduciendo la inflamación de la zona.

Masajes faciales. Dedicar 10 minutos diarios a darse masajes circulares para conseguir un efecto juvenil y fresco en el rostro, constituye una buena rutina de belleza.

Fuera ojeras. Para disimular las ojeras, lo perfecto es aplicarse el corrector en forma de triángulo. El resultado será un look más fresco.

Labios relucientes. Lo primero que hay que hacer es aplicar un labial de hidratación profunda y sobre él un poco de azúcar, después se debe frotar (exfoliar) en círculos para eliminar las células muertas. Por último, se enjuaga con agua tibia con el fin de obtener unos labios de infarto.

Colorete. Unos toquecitos de colorete en las mejillas y… ¡Tachán! El rostro lucirá mucho más alegre.

Labios más carnosos. El truco está en pintarlos como siempre y luego darle al labio inferior un toque de sombras nácar ¡Lucirán deliciosos!

Bye- bye espinillas. Colocar una gota de yogur griego sobre el granito y dejarla actuar unos 7 minutos es un buen consejo, después el yogur se retira con agua tibia. La espinilla tardará poco tiempo en desaparecer.

Kiwi: esta fruta es una de las más ricas en Vitamina C, una vitamina que deja la piel sana y perfecta, a la vez que previene los signos de la edad. Su ingesta también mejora la producción de colágeno, a la vez que aporta luminosidad a la piel, entre otros beneficios.

Tratamiento en la Clínica de la Dra Fercasy

En la Clínica de la Dra Fercasy ofrecen el tratamiento Revitalizante, cuyo objetivo es devolver la luminosidad al rostro. Este tratamiento ayuda a eliminar las células muertas en la piel a niveles epidérmicos, devolviendo frescura y luminosidad al tejido y eliminando los síntomas de cansancio y fatiga.

PVP: 90- 150 €. Bono de 5 sesiones: 500 €

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que acaba de inaugurar la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

