La pintora MLou expone en Barcelona

lunes, 14 de enero de 2019, 14:32 h (CET) La artista exhibe una treintena de pinturas hasta el viernes 18 de enero y una instalación especial de neón en una selección de obras La galería de arte Cobeña Barcelona (Joan Blanques 12 de la ciudad condal) acoge la exposición temporal desde el viernes 11 al 18 de enero. En ella se podrá apreciar más de treinta pinturas de su autoría con el estilo que le caracteriza: el action painting.

MLou es aragonesa de nacimiento, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Suiza, país que al dejar le permitió iniciarse en el arte, evolucionando desde la figuración a la abstracción con acrílico sobre lienzo. Sus obras son producto del movimiento rápido y armónico en una combinación de colores que dejan un sutil y plural trazo, en ocasiones junto a gotas o salpicaduras que traducen sensaciones, emociones e incluso sentimientos.

La sala “Carolina Ros” de la galería presenta una muestra excepcional con lienzos reflectantes a la luz ultravioleta. Durante la inauguración se pudo apreciar también ropa pintada por MLou en esta sala que modifica su aspecto por el uso de este efecto lumínico. Ahí se proyectó también un vídeo de la artista que recalca las frases muy propia de su estilo: “mis cuadros siguen a la naturaleza en un orden desordenado, un desorden ordenado” y “la gente que viene a mi estudio a ver mis cuadros me hace a menudo una pregunta ¿cómo sabes que un cuadro tuyo está terminado? Y yo les digo que mis cuadros me lo dicen”. MLou vive actualmente en Castelnou, provincia de Teruel (España), ahí tiene su estudio y es donde algunas personas la visitan, dice la artista.

Este mes participará también en una exposición colectiva en Madrid donde lucirá tres obras, según ha explicado el periódico aragonés “La Comarca”, que también hace alusión a su participación en la exposición inaugural de la Cobeña Barcelona Art Gallery en el mes de noviembre del año pasado y la actual muestra individual.

Estuvieron presentes durante la inauguración de la exposición, el viernes 11, personalidades de la cultura, representantes de la administración de una localidad barcelonesa, amantes del arte y múltiples artistas. Teddy Cobeña y Carolina Ros, directores de la galería, agradecieron y dieron la bienvenida al vernissage preparado para la ocasión.

