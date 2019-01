El estudio barakaldés Ladrero Fotógrafos nominado a la copa mundial de fotografía Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 11:29 h (CET) El barakaldés Andrés Rodríguez será el único español que representará a España en la copa del mundo de fotografía. Competirá contra 17 países en seis categorías, retrato, boda, ilustración, naturaleza, reportaje y comercial El fotógrafo Andrés Rodríguez representará a España en la copa del mundo de fotografía. Lo hará en el apartado Naturaleza con una imagen realizada durante un viaje a Estados Unidos: en Death Valley, una zona entre California y Nevada. La instantánea, captada en un ambiente rocoso y desértico, recuerda un paisaje lunar, y es lo que según Andrés “ha cautivado al jurado”. La suya será una de las 18 fotografías del equipo español que luchará por alzarse con el galardón. Competirá contra 17 países más, en 6 categorías, Retrato, Boda, Ilustración, Naturaleza, Reportaje y Comercial y la cita esta edición tendrá lugar en Drammen, Noruega en abril.

Hasta allí viajará este fotógrafo vizcaíno de 36 años, que desde hace casi una década, junto a su hermano Jorge, han cogido el testigo del estudio fotográfico Ladrero Fotógrafos de Barakaldo, fundada por su padre y tío hace más de 40 años. Andrés y Jorge, ambos Fotógrafos Distinguidos, reconocimiento otorgado por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen (FEPFI), se dedican en este emblemático estudio a la fotografía social: bodas, embarazos, fotografía infantil etc. pero también realizan trabajos industriales y corporativos.

Los hermanos Rodríguez, férreos defensores del asociacionismo y de la formación y aprendizaje continuo, forman parte de la junta directiva de la asociación de fotógrafos profesionales de Bizkaia (AFPV), y son socios de la FEPFI, la federación Española de Profesionales de la Fotografía e Imagen. Vienen de familia de fotógrafos y saben bien, que en este sector la mejora constante es primordial, y por eso no dejan de formarse y actualizarse.

En 4 meses el nombre de Ladrero Fotógrafos viajará hasta Noruega. Andrés será el único representante del País Vasco, y con suerte en abril la Copa Mundial de Fotografía puede estar en casa.

Foto nominada: Foto de Andrés Rodríguez con fondo de Ladrero Fotógrafos.

