Azge SL, 20 años gestionando la Seguridad Industrial y el Mantenimiento en grandes plantas industriales

También imparten formación en Universidades y empresas sobre tecnología 4.0 El Grupo Azge Engineering Services, formado por 5 empresas, cumplirá pronto 20 años ofreciendo servicios integrales de ingeniería en el ámbito de la Seguridad Industrial y el Mantenimiento industrial.

En sus inicios, vieron la necesidad de abarcar el campo de Mantenimiento Industrial en el sector de la Automoción, surgiendo así Proactive Management, una de las empresas del grupo dedicada a dar servicio a grandes suministradores y proveedores del mundo del Automóvil y especializada en el Mantenimiento Correctivo, Electro-mecánico.

Después surgió Gestión 47, ante la necesidad de cubrir un vacío existente en materia de Adecuación, es decir, en reducir o minimizar los riesgos laborales que se pueden generar por una máquina, en un equipo de trabajo, en una instalación, etc. para los usuarios y colindantes. En aquel momento había muchas máquinas con falta de documentación y déficit en seguridad que no se gestionaban. “Hace 20 años había muchos equipos a nivel nacional que no disponían de marcado CE o que no habían pasado por el Ministerio de Industria, lo que suponía un gran riesgo a nivel de seguridad” comenta Zuzen Arriortua, Director General del grupo. Cada vez que el Ministerio de Trabajo hacia una incursión, las sanciones eran muy elevadas.

A partir de aquí la empresa apostó por la formación a empresas a través de las universidades de Deusto y Mondragón. Se especializó en atmósferas explosivas (ATEX), problemática patente en muchas empresas; no solo en las petroquímicas o las que manejan combustibles, como se pensaba antes. Gestión 47 es especialista en desclasificar las zonas cero o puntos céntricos de las explosiones y demás zonas para clasificarlas y ayudar a las empresas en la gestión en este ámbito. Volkswagen Navarra, Mercedes Benz Vitoria, Grupo CIE, Grupo Sidenor, Grupo Tubos Reunidos, Grupo Maier, Grupo Nestlé, Grupo Riberebro, Grupo Coca-Cola o Gestamp son clientes que confían en sus servicios.

Actualmente están volcados con el tema del Marcado CE, Directiva europea. “Debido a la crisis ha habido una dejadez total y están entrando máquinas y equipos con instrucciones en otros idiomas y ningún tipo de seguridad para su manejo. Por eso nos hemos especializado en ayudar a grandes empresas para conseguir el marcado CE, de Real decreto 1644/2008” sostiene Zuzen Arriortua. En País Vasco, Navarra y Barcelona hay gran demanda de este tipo de servicios debido al tejido Industrial del Automóvil, y apenas tienen competencia en el estado porque es un tema bastante desconocido.

El área de formación es muy importante para el grupo. Ofrecen cursos sobre últimas tecnologías 4.0 referidas al Mantenimiento Industrial, acompañándolos con el marcado CE y la adecuación en el campo de seguridad. Los cursos van destinados a departamentos de ingeniería de procesos de producción de diferentes empresas. “En este año, van a entrar también otros aspectos como la ISO 50001 (Gestión energética), ISO 55000 (Sistema de Gestión de Activos) y la ISO 45001 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), para preparar al personal para poder dar soporte técnico y tecnológico en plantas distribuidas a lo largo del mundo,” añade el director.

A día de hoy están inmersos en varios proyectos entre los que destaca el acompañamiento del marcado CE a dos grandes clientes con varias plantas en Europa y el Mantenimiento Industrial (Especialización en Tecnologías concretas) en varias plantas de China, India y México, donde ofrecen, además, formación muy específica in situ.

El resto de las empresas del grupo, HTS, TFM Y AZE, gestionan en paralelo los productos de las dos principales.

Fuente: Servicios Periodísticos