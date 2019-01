Los pensionistas españoles cuentan con nuevos con productos financieros para complementar sus pensiones Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 10:45 h (CET) La empresa Gestión Vitalicio Vivienda, saca al mercado su nuevo plan Renta Vitalicia Plus. Según afirma el gerente de la empresa, Iván Escola, este nuevo producto financiero beneficiará al colectivo de pensionistas La empresa Gestión Vitalicio Vivienda, saca al mercado su nuevo plan Renta Vitalicia Plus, destinado al público de mayores de 65 años que se enfrenta a la incertidumbre económica de las actuales pensiones. Según afirma el gerente de la empresa, Iván Escola, este nuevo producto financiero beneficiará al colectivo de pensionistas. Según el estudio realizado el 70 % de los pensionistas españoles depende únicamente de su pensión pública al no tener otra fuente de ingresos. Uno de cada tres tiene ingresos adicionales que provienen de planes de pensiones u otros productos financieros.

Casi un 40 % de los mayores de 65 años tiene ingresos inferiores de 750 € al mes; el 45 % afirma que tiene serios problemas para llegar a final de mes; el 37 % ayuda económicamente a sus familiares. El 22 % cree que no dispondrá de recursos para cubrir sus necesidades futuras; un 56 % asegura que prefiere ahorrar para poder afrontar imprevistos.

Según un 57 % de los jubilados reciben ingresos inferiores a 1.000 € mensuales; los mayores de 65 que residen en sus hogares tiene una media de gastos mensuales de 950 €. Aproximadamente el 30 % de sus gastos proviene de necesidades básicas como agua, electricidad, teléfono, comunidad, etc. Alimentación, ropa y productos para el hogar alcanzan el 35 %. Los gastos relacionados con la salud (medicamentos, seguros etc.) sobrepasan los 100 € mensuales, quedando aproximadamente 170 € destinados al ocio.

La conclusión del informe, es generar una cultura del ahorro y la previsión entre los ciudadanos que les permita complementar la pensión pública y hacer frente a sus necesidades económicas en la etapa de jubilación.

Recomienda:

Desarrollar herramientas para planificar el ahorro necesario durante la vida activa, mejorar el asesoramiento e información que reciben los ciudadanos, favorecer con incentivos fiscales la previsión y el ahorro voluntario y desarrollar productos que permitan maximizar el ahorro en la etapa de la jubilación para adaptarse a la longevidad de las personas.

Las rentas vitalicias inmobiliarias ayudan a las personas jubiladas y propietarias de un inmueble a mejorar su calidad de vida. El producto Renta Vitalicia Plus, consiste en recibir una renta vitalicia beneficiando a la persona propietaria y su cónyuge. El usuario de estos productos cede la propiedad nuda, y sigue disfrutando de todos los derechos de su propiedad toda la vida. El plan abona los impuestos y otros gastos de la vivienda. En caso de mayores dependientes que no habiten su vivienda por problemas de salud, el inmueble puede ser alquilado, esto en la práctica permite ingresos equivalentes a tres pensiones.

Renta Vitalicia Plus beneficia adicionalmente de una cantidad inicial considerable. Gestión Vitalicio Vivienda es una de las empresa con más experiencia en el mercado y que lleva desde 1995 creando productos financieros para mayores de 65 años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.