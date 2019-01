Residencial en India en el Máster en Organización de Eventos, Patrocinio y Protocolo de EAE Business School Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 08:06 h (CET) Uno de los puntos clave de este máster es la opción de realizar dos semanas de residencial internacional en el SDM Institute for Management Development en Mysore, India EAE Business School (www.eae.es) lanza el nuevo Máster en Organización de Eventos, Patrocinio y Protocolo que prepara a los alumnos para el dominio de los códigos que permiten llevar a cabo una adecuada proyección pública y el conocimiento integral de los instrumentos más eficaces para la definición y perfeccionamiento de las identidades, la visibilidad organizacional y el posicionamiento en el espacio-tiempo. Todo ello desde una perspectiva renovada, moderna y ajustada a las demandas actuales.

Algunos de los puestos de trabajo a los que puede optar un estudiante del máster es director de relaciones públicas en empresas y otras organizaciones, director de gabinete o agencias de protocolo, directores del departamento de protocolo y ceremonial de instituciones públicas o privadas, director de agencia de comunicación y de relaciones públicas, jefe de protocolo, event manager, director de producción de eventos o director de relaciones institucionales, entre otros.

El master tiene 70 créditos ETC que se estructuran en Dirección y Gestión de la Organización, Imagen, identidad y cultura corporativa, Planificación estratégica de medios, prácticas en empresa, el trabajo final del master y los minor.

Un residencial en India

Uno de los puntos clave de este máster es la opción de realizar dos semanas de residencial internacional en el SDM Institute for Management Development en Mysore, India.

Además, EAE cuenta con partners de prestigio como las principales asociaciones de comunicación de España: DIRCOM, ADECEC, CORPORATE EXCELLENCE, AM y AEA.

Los estudiantes que quieran desarrollar una carrera internacional dispondrán de la máxima visibilidad entre las multinacionales que colaboran con EAE a través de Employment Workshops y de entrevistas con headhunters y consultores internacionales de selección.

Este máster se une a la oferta de máster en comunicación, tanto en modalidad full time como blended, de EAE Business School. Por séptimo año consecutivo, el Máster en Dirección de Comunicación Corporativa de EAE ha sido elegido el mejor de España por el Ranking “250 Masters 2018” de El Mundo. Además, se encuentra en el Top 30 de mejores masters europeos del área de Comunicación por el Ranking Eduniversal.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.