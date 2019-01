Los expertos de Yer Realty explican 'como comprar tu primera casa al mejor precio' Comunicae

lunes, 14 de enero de 2019, 08:06 h (CET) Ser comprador primerizo ya es de por sí bastante confuso y estresante. Lo más probable es que sin conocer el mercado, tener algo de experiencia previa sobre contratos y con la ilusión de encontrar la casa de sus sueños, el altamente competitivo y salvaje mercado inmobiliario se lo ponga difícil "Si quieres estar listo para competir con otros compradores en un mercado tan dinámico, necesitas hacer un buen trabajo de investigación previo. Es tedioso, sí, pero es lo mejor que puede hacer un comprador primerizo para conseguir la mejor compra posible, al mejor precio", afirman los expertos de Yer Realty.

En la mayoría de los casos, contar con el asesoramiento y la guía de un asesor o agente inmobiliario se convierte en esencial para cotejar cómo se encuentra el mercado de la zona. Cada zona en cada momento tiene una oferta y una demanda distintas, y sólo una persona que se mueva sobre el terreno sabrá cómo se encuentra exactamente el mercado actualmente.

"¿Buscas una casa en la que pasar tus vacaciones durante el verano? ¿Deseas hacer una compra para su reforma y posterior venta? ¿Quieres encontrar un nuevo hogar que satisfaga necesidades concretas? Una agencia inmobiliaria con experiencia en el mercado de la zona puede guiar y ayudarte a lo largo de todo el proceso de búsqueda y compra, acorde a tus preferencias. Como comprador primerizo, este asesoramiento es invaluable y evitará que se caiga en los errores habituales asociados a la inexperiencia", explican.

Internet también se ha convertido en los últimos años en una buena fuente de ofertas de venta de inmuebles en casi cualquier ciudad de nuestro país. Hay diversas apps para móviles y sitios web en los que se ofrece información sobre las ofertas de cada zona en cada momento, que aunque hay que cotejar con cuidado porque en muchas ocasiones no es oro todo lo que reluce, pueden servir como referencia.

Y es que como comprador primerizo, confiar en este tipo de canales puede no ser del todo adecuado. "Creemos importante enfatizar en que este tipo de plataformas y aplicaciones no sustituyen el valor añadido que un agente inmobiliario con años de experiencia sobre el terreno es capaz de ofrecer. Siempre deberían aceptarse o consultarse este tipo de ofertas bajo el consejo y la guía de nuestro agente inmobiliario de confianza, que será capaz de confirmar si efectivamente nos encontramos ante una buena oferta", concluyen los expertos de Yer Realty.

