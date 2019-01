Voca People, la orquesta humana de ocho voces, visita España para el Inverfes El próximo 3 de febrero en el Teatro Price de Madrid Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de enero de 2019, 09:29 h (CET) Precedidos por un gran éxito internacional de crítica y público, con giras en más de 40 países, 3 millones de entradas vendidas en todo el mundo y 50 millones de reproducciones en Youtube, el grupo musical y teatral Voca People, formado por ocho extraterrestres vestidos de blanco procedentes de algún lugar detrás del Sol, aterrizará en el Teatro Circo Price de Madrid el próximo 3 de febrero para recargar a los espectadores delInverfest con la prodigiosa energía musical de sus voces.

La gran singularidad que distingue a Voca People es que funciona como una auténtica orquesta humana compuesta exclusivamente por ocho voces y no necesita contar con ningún instrumento musical para reproducir el amplio abanico sonoro de una orquesta, desde el sonido de un saxofón, las trompetas o la percusión.



Energía, humor y diversión conviven en un espectáculo donde se combinan el beat box, el canto a capella y unos increíbles sonidos vocales. En su espectáculo, Voca Peopleproponen un repaso virtuoso y divertido por la historia de la música en más de 80 éxitos de todos los tiempos: de Mozart a Madonna, pasando por Beethoven, Bruno Mars, Michael Jackson, Queen, Nirvana o las Spice Girls.



Promovido en España por Sold Out, Voca People ofrecerá una sucesión de los grandes temas musicales que han marcado nuestras vidas: bandas sonoras del mejor cine, momentos célebres de óperas y otras grandes piezas clásicas, todos los éxitos del pop y del rock internacional de todos los tiempos… con la voz como único instrumento. Un show galardonado con el Premio Lortel del circuito Off Broadway de Nueva York en la categoría de "Excepcional experiencia teatral" con una única parada para disfrutarlo en Madrid con familia, pareja o amigos.

