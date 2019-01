Carbón digital

Hermanos: este año mis Reyes Magos no cumplieron en tiempo y forma. Por cuestiones debidas a la mensajería que utilizan estos buenos hombres y, tal vez, por la guerra comercial que hay montada, mi regalo me llegó tarde.

Debe ser que en 2018 no me porté demasiado bien, porque la sorpresa ha sido lo más parecido al carbón que me podrían haber traído. Y no me refiero a carbón del dulce de ese que es de broma. Me refiero al carbón renegrido y requemado.

Vaya por delante que yo no lo pedí, por lo tanto, debe considerarse como un castigo. Es un Integlligence health bracelet. No se cómo se llamará en español, aunque su traducción viene a ser la de un brazalete inteligente para la salud. Sirve también de reloj y está conectado al teléfono móvil a través de una app de salud. ¡toma maroma!

A mí, aunque me gusta la tecnología, siempre me ha parecido que estos relojes tienen una función que va más allá de la de control de cuantos pasos doy al día y cuantos kilómetros he hecho o cuantos pisos he subido por las escaleras; cual es mi presión arterial o la frecuencia cardiaca; o cuanto he dormido de sueño profundo o de sueño ligero. Tienen la función de recopilar datos para que nosotros voluntariamente se los regalemos a las grandes aseguradoras médicas y estas los utilicen en nuestra contra cuando necesitemos sus servicios.

De momento ya hay un seguro médico privado que paga por andar 40 € anuales, si alcanzas la media de 10.000 pasos al día. Eso sí, lo podrás canjear por una Tarjeta Regalo para comprar en los centros comerciales del grupo. Llamadme paranoico, pero esto es carbón.