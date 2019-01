Gente de orden Con esta frase denominaba mi padre a ese gran grupo de ciudadanos que están dedicados solamente a lo suyo Manuel Montes Cleries

lunes, 14 de enero de 2019, 08:35 h (CET) Consecuentemente, él dividía a los españolitos de los años 50 y 60 en dos grandes grupos, la gente de orden y los otros, a los que camuflábamos bajo el nombre del “partido” en general, a los que no conocíamos ni tampoco nos interesaban demasiado.

Después, llegó la democracia, y con ella la proliferación de partidos y facciones divididos a su vez por siglas difíciles de descifrar. Grupos y grupúsculos de todo tipo al estilo de los que recoge la desternillante película de los “Monty Python” “La vida de Brian” (1979). En ella cambian las siglas de los partidos, su ideología y sus programas cada cinco minutos. Ahora sucede algo de lo mismo. El cambio de chaquetas y la descalificación de los que no son “los suyos” proliferan por doquier. Donde dije digo… digo Diego y si te vi no me acuerdo. Antiguamente la pedrea política consistía en los nombramientos de los capitostes de segunda fila. Ahora el segundo paso consiste en descubrir cuentas “raras”, títulos obtenidos “de aquella manera” y el visto bueno (o malo) del Sr. Villarejo.

Todo este lío nos hace añorar la simplicidad de aquellos tiempos en los que el ser considerados como “gente de orden”, nos permitía andar por la vida sin excesivos sobresaltos. Gente que se preocupaba del trabajo, la familia, la honradez, la tradición y la ayuda –dentro de lo posible- a los demás. Son los que hoy yo califico de una forma menos anticuada: “gente corriente”.

La buena noticia de hoy se basa en el sentido común de la mayoría de los españoles. Ya nos hemos hartado de tanta mandanga y comenzamos a observar cómo nos estaban tomando el pelo y a votar no a favor, sino en contra de aquellos que nos han tomado por tontos y han confeccionado de su capa un sayo. Que tomen nota. "Menos samba y más trabajar". La gente corriente estamos observando.

