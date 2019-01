Miloš Urban vuelve con la novela negra 'Llegó del mar' Publicada por ​Huso Editorial Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 14 de enero de 2019, 08:32 h (CET) Huso Editorial publica la nueva obra del gran autor checo Miloš Urban, que vuelve con la novela negra “Llegó del mar”.

Ante la misteriosa llegada de la joven que Llegó del mar, un periodista checo que realiza sus prácticas en un periódico local, y es el único en provocar alguna reacción en la náufraga, acepta ayudar a la policía a resolver el misterio que la rodea. La identidad de la chica pronto se aclara, pero eso no hace sino aumentar la intriga alrededor de su caso, que pronto deviene en la investigación de un posible crimen, en la que nuestro pasante acabará involucrado más allá de lo que podría resultar aconsejable, tanto profesional como personalmente.

Pero de un autor como Miloš Urban no podía esperarse una novela negra al uso. En Llegó del mar el lector se encontrará con una trama y un estilo que va más allá de los arquetipos del género. En Llegó del mar, Miloš Urban, realiza una profunda y bastante cínica disección de la sociedad británica actual —vista por los ojos, no demasiado neutrales, de un inmigrante—, poniendo en tela de juicio muchos de sus valores fundamentales. El lector quedará pronto inmerso en una trama de suspenso llena de giros inesperados, y nunca sabrá qué esperar, incluso de aquellos personajes o situaciones que mejor crea haber comprendido.

Miloš Urban, quien actualmente reside en Praga, pertenece al movimiento del postmodernismo, caracterizado por su oposición a la Edad Moderna y el dualismo que imperaba en ella, el desencanto y lo efímero. En su caso específico, además, destaca por el uso de las bromas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.