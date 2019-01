Nadal pide salud al 2019 con Australia como estreno El español, Djokovic y Federer favoritos un año más Redacción Siglo XXI

lunes, 14 de enero de 2019, 08:17 h (CET) El tenista español Rafa Nadal debuta este lunes en el Abierto de Australia, el primer 'grande' de la temporada y el regreso del balear a una pista oficial desde septiembre, un arranque con la cautela de lo físico y la expectación de comprobar el estado del 'Big 3' junto a Novak Djokovic y Roger Federer, además de aspirantes en espera.



Desde que tuviera que retirarse, obligado por sus rodillas, en semifinales del pasado US Open, Nadal prepara su regreso competitivo a 2019. El balear pasó por quirófano por su tobillo y se perdió otra cita de Maestros. Aún no arrancó, más allá de un partido de exhibición en Abu Dabi, ya que se bajó de Brisbane, por una molestia en el muslo, llegando al estreno del 'Grand Slam' sin rodaje.



Un año "duro en términos de lesiones", con una lista de abandonos que persigue al de Manacor ya desde Melbourne el año pasado, confía en dejar atrás Nadal encontrando sensaciones en cada partido de un cuadro amable, que comenzará ante el desconocido James Duckworth ya con el primer aviso del esperado calor. El Nadal de los últimos dos años invita al optimismo --11 títulos-- para seguir sumando.



Al campeón de 17 'grandes', solo uno en Australia (2009), le sale ese interrogante físico en su casillero de favorito, con el 'Big 3' guerreando de nuevo con el regreso al escaparate de Djokovic. El serbio, a quien se le escapó la guinda de la corona de Maestro a su pletórica remontada, se vino arriba desde Wimbledon y relanzó su carrera en Nueva York hasta los 14 GS de Pete Sampras.



El número uno del mundo, que podría perderlo en favor de Nadal si gana el torneo el español y el serbio no llega a cuarta ronda, amenaza con otro periodo de dominio y un séptimo título en Melbourne que desempate con Federer. El suizo bajó el pistón en 2018, después de rejuvenecer, pero en Australia es vigente doble campeón y buscará su 21º 'grande', el título 100 de su carrera.



Los libros de la literatura del tenis han escrito sobre estos tres mosqueteros en 13 de los 15 últimos Abiertos australianos y en 51 de los últimos 62 'grandes'. Esa batalla de prestigio sigue esperando nuevos héroes, mientras Andy Murray y Stan Wawrinka, triples campeones, se buscan tras lesión. El escocés de hecho anunció el inminente final a su carrera, perdida la batalla.



Por otro lado está Alexander Zverev, un príncipe heredero que culminó ganando a 'Nole' la final de Maestros el mejor año de su prometedora carrera. El alemán quiere zanjar además las preguntas sobre su bajo rendimiento en los cuatro 'grandes', mientras que a Grigor Dimitrov igualmente se le espera aunque un punto más perdido. Cabe pensar en si serán los Anderson, Cilic, Thiem, Isner o Kyrgios quienes busquen su opción después de mucho esperar.



O los Khachanov, Borna Coric, Kyle Edmund, Stefanos Tsitsipas o De Miñaur quienes se salten una o dos generaciones y logren casi lo nunca visto. En las quinielas está otra buena opción española con Roberto Bautista, después de que el castellonense demostrara en Doha, una vez más en el arranque del curso, que se toma muy en serio la pretemporada. Algo que puede dar sus frutos estas dos semanas.



