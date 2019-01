Los enfrentamientos entre el Estado Islámico y el ejército nigeriano provocan más de 50.000 desplazados “Alimentos, agua, ropa y medicamentos siguen siendo las necesidades más prioritarias”, comentan las ONGs Redacción Siglo XXI

sábado, 12 de enero de 2019, 08:41 h (CET) El pasado 26 de diciembre se produjo el desplazamiento masivo de población de toda la localidad de Kukawa a Monguno, en el estado de Borno, colindante con Camerún y Chad, tras el ataque de grupos armados no estatales a la base militar en Baga.



Desde Acción contra el Hambre han distribuido artículos no alimentarios a más de 800 familias. Asimismo, hemos capacitado a 135 voluntarios para comenzar la evaluación masiva de niños con desnutrición y el consiguiente tratamiento en seis centros de salud.







“Actualmente contamos con 90 miembros en nuestros equipos que responden a las necesidades más urgentes de salud y nutrición, y agua, saneamiento e higiene. Pero todavía queda mucho por hacer”, señala Shashwat Saraf, directora de esta ONG en Nigeria, que se trasladó hasta Monguno para conocer de primera mano la situación de la población desplazada procedente de Baga, Doron Baga, Kukawa y Cross Kuawa. “Alimentos, agua, ropa y medicamentos siguen siendo las necesidades más prioritarias”.







Tras un segundo ataque a los cuarteles militares de Kekeno y Monguno el 28 de diciembre, los trabajadores de ONG presentes en la zona tuvieron que ser movilizados temporalmente a Maiduguri. Este escenario ha llevado a una notable ausencia de actores humanitarios en la ciudad de Monguno, a excepción del personal esencial para continuar con los servicios de salud y nutrición, tanto para responder como para incluso comprender la escala de las necesidades. "Es vital que las organizaciones humanitarias regresen a Monguno para responder a las urgencias de los recién llegados, además de las que ya tenían la gran mayoría de desplazados internos que anteriormente han llegado hasta aquí".

