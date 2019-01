achtung! se lleva la cuenta global del Grupo Lufthansa

El Grupo Lufthansa ha elegido a la agencia de comunicación alemana achtung! para liderar sus actividades de relaciones públicas globales para todo su grupo de aerolíneas. Éstas incluyen las compañías Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings y Brussels Airlines achtung! cuenta con 160 empleados en sus oficinas de Hamburgo y Munich y será a partir de ahora la agencia responsable de planificar y apoyar las actividades de relaciones públicas del Grupo Lufthansa en 41 mercados además de Alemania, Bélgica, Austria y Suiza. Para ofrecer este servicio, achtung! ha creado su propia red global de agencias cuidadosamente seleccionadas para el Grupo a través de un conjunto de agencias independientes de todo el mundo.

"Estamos muy orgullosos de poder representar al Grupo Lufthansa. Cada agencia ha sido seleccionada meticulosamente en la red global de agencias que hemos creado para este cliente. Es la primera vez que el grupo Lufthansa va a trabajar con una única agencia para todas sus operaciones y aerolíneas a nivel mundial", ha señalado Mirko Kaminski, CEO de achtung!.

Por su parte, Andreas Bartels, máximo responsable de comunicación de todo el Grupo Lufthansa ha señalado: "achtung! ha creado una red hecha a medida para el Grupo Lufthansa que se ajusta perfectamente a nuestras necesidades. Es la primera vez que el Grupo va a trabajar con una única agencia para todas sus operaciones y aerolíneas a nivel mundial. Esto nos va a permitir ser aún más rápidos y ágiles y estandarizar procesos".

achtung! fue fundada en el año 2001 y se caracteriza por ser una agencia muy poco convencional, internacionalmente activa y gestionada por su propio propietario. No se le puede considerar como una agencia tradicional. Como tal, achtung! es una de las 10 principales agencias de relaciones públicas de Alemania y está entre las 15 agencias de publicidad más creativas del país. En 2018 achtung! fue nombrada como la agencia más premiada 'Awardee of the Year' de los Premios Econ. En los PR REPORT AWARDS 2017, achtung! recibió el premio de 'Agencia del año'. En la categoría de relaciones públicas, achtung! es la agencia que más premios ha recibido en todo Alemania. La agencia tiene 160 consultores y especialistas en comunicación entre sus oficinas de Hamburgo y Munich.