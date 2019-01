IED Talks: Sebastian Bergne, diseñador industrial, en IED Madrid Comunicae

viernes, 11 de enero de 2019, 11:12 h (CET) El IED Madrid acogerá el próximo día 17 de enero la ponencia del afamado diseñador británico, responsable del diseño de alguno de los productos más reconocibles de Moulinex, Epson, Swarovski o Vitra. En su ponencia, de entrada libre, el diseñador explorará una selección de sus proyectos y su proceso de creación. Una cita imprescindible para los amantes del buen diseño El IED Madrid acogerá el próximo día 17 de enero la ponencia del afamado diseñador industrial Sebastian Bergne. En su ponencia en el IED Madrid, el diseñador explorará una selección de proyectos como vehículo para describir su proceso de 'hacer que los objetos cotidianos sean especiales'.

Sebastian Bergne (1966) es conocido por hacer que los objetos cotidianos sean especiales con su enfoque esencial y humano para el diseño. Junto con su equipo, ha hecho diseños para marcas ampliamente reconocidas, como Epson, Moulinex, Muji, P&G, Swarovski, Tefal y Vitra. Graduado en el Royal College of Art en 1990, ese mismo año funda su estudio de diseño y, desde entonces, los logros de este diseñador británico han sido reconocidos con galardones internacionales, publicaciones frecuentes y exposiciones en museos como el MoMa en Nueva York o el Design Museum en Londres. También ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, como el IF Producto Design Award o el Red Dot.

Su conferencia, en inglés, tendrá lugar a partir de las 19h, y será de entrada libre previa inscripción. El IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial y también se sitúa como un importante centro cultural que invita mensualmente a importantes figuras del diseño a compartir su visión del mismo, además de organizar a lo largo del año un relevante programa cultural que comprende exposiciones, ponencias, talleres, festivales y actividades diversas en torno al diseño. En España cuenta con sedes en Madrid y Barcelona.

