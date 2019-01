4 pautas que ayudan a evitar comprar una casa que se convierta en un agujero negro, según hormicasa.es

No hay nada peor que comprar una casa y que sea como un agujero negro. Desde el punto de vista del comprador de una casa, una cosa es destinar una parte del presupuesto para invertir en posibles reparaciones, pero otra muy distinta es enfrentarse a costosas reparaciones o mejoras con las que no se contaba Pero esta situación pasa más de lo que debería, y es una situación muy desafortunada cuando el comprador cree que está comprando una casa llave en mano, y es duro descubrir que es un drenaje continuo de recursos financieros. ¿Hay formas de detectar el dinero que se debe guardar para posibles reparaciones o mejoras imprevistas? Ana Fernández directora comercial de la inmobiliaria hormicasa.es, situada en las Islas Canarias, más concretamente en la isla de Lanzarote recomienda ponerse siempre en manos de agentes inmobiliarios profesionales porque son expertos en realizar una buena investigación y tienen buenas habilidades investigadoras, y pueden minimizar el riesgo futuro de sufrir posibles dolores de cabeza en la vivienda que se acaba de adquirir.

Algunas de las pautas básicas que recomiendan desde la inmobiliaria hormicasa.es son:

Buscar una propiedad “con orgullo” en propiedad

Algunos propietarios cuidan mucho el mantenimiento de sus hogares, y eso salta a simple vista. Los propietarios que están orgullosos de sus casas tienden a colocar sus hogares en la parte superior de sus listas de prioridades. Se toman tiempo, tienen una dedicada atención extra para atender el mantenimiento general de la vivienda, ordenan y limpian regularmente la casa, y además mantienen sus casas al tanto de las cosas que necesitan ser arregladas en su debido tiempo. Un hogar no necesita ser el más moderno o llamativo para exhibir “el orgullo” de ser propietario. Hay que fijarse bien en los detalles, que hablan por si solos.

En las mejoras realizadas en el hogar, el bricolaje están en todas partes, ya sea en diferentes niveles de habilidad y talento, pero está.

Dejar asesorarse por un profesional del sector

No todos los materiales de construcción son iguales y es importante saber qué materiales se usaron durante la construcción, y cuánto y cómo durará durante su propiedad. Puede ser muy fácil enamorarse del lavado de imagen que le haya dado el vendedor, los hay muy avispados, y la decoración atractiva tampoco ayuda mucho, por eso, para no meter la pata es bueno prestar más atención a todo lo que se coloca en la casa porque ahí es donde está el valor. Y sobre todo, dejarse asesorar por un profesional de la construcción, o del sector inmobiliario.

Comprobar si la casa o local tiene todas las licencias y permisos que exige la ley para que sea habitable

En los últimos años, se han comenzado a tomar medidas enérgicas contra los permisos de construcción para garantizar el cumplimiento de la seguridad y el código. Sin embargo, muchos propietarios de viviendas deslizan proyectos bajo el radar, en Lanzarote es una práctica muy común. Es inteligente hacer un poco de diligencia debida para habilitar y averiguar si los proyectos cumplen con los requisitos contactando con la constructora de la casa, el ayuntamiento que le corresponde a la vivienda, la comunidad de propietarios, e incluso consultando a los vecinos de la propiedad que se desea comprar, mejor pecar de cotilla y precavido, que no acabar con una casa que no se pueda habitar o que tenga parte o gran parte ilegalmente construida, como áticos cerrados sin permiso, buhardillas no declaradas, o garajes ilegales, por ejemplo.

Observar con detalle los signos o señales de daños por agua

El agua es un elemento muy destructivo y puede ser la peor pesadilla del nuevo dueño de la casa. Una buena idea de inspección de la casa, puede ser, el comenzar de arriba hacia abajo, querrá escanear el exterior de una propiedad en busca de signos de daños por agua o áreas potenciales donde el agua podría entrometerse.