Llega a España, ‘Cosechas’, un nuevo concepto en las franquicias de hostelería Comunicae

viernes, 11 de enero de 2019, 12:41 h (CET)



Cosechas es un concepto de hostelería basada en los nuevos conceptos empresariales del procesamiento mínimo, ofrecer una alimentación saludable, y facilitar el uso de recursos locales con un producto natural de máxima calidad comprado en origen

La Franquicia Cosechas es una reconocida marca líder en el sector con 10 años de experiencia y más de 1.200 tiendas en más de 13 países: Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, República Dominicana, Vietnam, Bolivia y Portugal. Llega a España abriendo nuevos locales y ofreciendo sus deliciosos productos basados en batidos de zumos naturales de frutas.

Dentro de su diversidad de productos se pueden encontrar diferentes categorías: smothies, zumos con frutas en agua, batidos basados en leche, batidos de frutas exóticas y funcionales en agua.

La Franquicia Cosechas comienza su actividad en Costa Rica en el año 2008 experimentando un gran crecimiento a nivel internacional en poco tiempo, resultado de combinar un servicio personalizado y un producto exclusivo en un ambiente único.

Ofrece ante todo originalidad, simplicidad, riqueza de lo natural, hábitos de vida sana, espíritu de emprendimiento, valorización de frutas y recursos locales, como alguno de sus principales valores.

Una franquicia con una operativa diaria sencilla, gracias a su más que contrastada mecanización del trabajo y procesos, que se presenta como una gran oportunidad de negocio para aquellos emprendedores que apuesten por un concepto seguro y de fácil gestión.

¿Por qué elegir la Franquicia Cosechas? Formato testado y de éxito con más de 1.200 tiendas en todo el mundo.

Baja inversión y rápida recuperación de la misma.

Sin pagos mensuales ni royalties.

Campaña de marketing y publicidad constante.

Bajos costes operativos.

Oferta adaptada a cualquier franja horaria y perfil de cliente.

Negocio ideal para el autoempleo.

Servicio Take Away. Características de la enseña

Un formato de éxito que opera basado en la promoción de hábitos alimenticios sanos, mediante productos innovadores de un sabor exquisito, con una formulación que aprovecha las propiedades de las verduras y hortalizas que lo conforman, y de acceso a la población general (sin distinción de edad o estatus socioeconómico).

Los requisitos de local que pide esta franquicia de zumos son locales de 20 a 40 m2 de dimensión, sin salida de humos, ubicados en centros comerciales o locales a pie de calle en zonas con un alto flujo peatonal. Ahora es realmente fácil beneficiarse de formar parte de una marca de prestigio con un alto reconocimiento internacional por sólo 35.000 Euros.

7 motivos por los que cosechas es una oportunidad de negocio segura y muy rentable

Es una marca reconocida como líder mundial en batidos naturales.

Ofrece una larga experiencia en el desarrollo de franquicias, con la apertura de más de 1.200 tiendas en 20 países.

Es necesaria una inversión reducida. Se requiere una inversión total de unos 30.000 euros, canon incluido, para abrir una franquicia totalmente equipada.

Ofrece una exclusiva protección por contrato frente a la apertura de otros locales de cosechas en la zona de influencia.

Se alcanzan elevados márgenes de venta.

Requiere procesos de elaboración sencillos y automatizados

Sus productos son atractivos y de calidad, en línea con las nuevas tendencias de consumo. Los clientes que prueban los batidos se convierten en habituales.

¿Para quién es recomendable esta franquicia?

Cosechas es un modelo de franquicia que se adapta perfectamente al perfil de todo tipo de franquiciados:

Inversores o autónomos que decidan explotar una o varias tiendas o zonas en régimen de exclusividad. Se trata de un negocio seguro y rentable, en el que la inversión se recupera el primer año de funcionamiento.

Locales de hostelería que quieran montar un córner como complemento a su negocio.

Grandes empresas o centros de negocio que deseen ofrecer a sus trabajadores y clientes una zona de refrigerios saludables y sabrosos.

Gimnasios que suministren a los usuarios bebidas sanas, con una carta adaptada a deportistas.

Finalmente, es importante resaltar que Cosechas ofrece una atención permanente y personalizada a sus franquiciados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Asesores emocionales explica qué son los niños emperadores Los Bosques Semilla, una herramienta para la lucha contra la Desertización DHL Parcel invierte 5 millones de euros para incrementar el volumen de paquetes gestionados Ópera, noches literarias, y piano, protagonizan la programación cultural de invierno de Sigüenza Lacroix Señalización inicia la adaptación de las carreteras al nuevo Real Decreto