Los psicólogos recomiendan el poder de la música para combatir los efectos del Blue Monday

viernes, 11 de enero de 2019, 08:35 h (CET) Con el fin de las fiestas navideñas llega la temida vuelta a la realidad, al trabajo, a las clases y a la rutina en general. Por si fuera poco, cada nuevo año trae consigo el Blue Monday, un día al año que ha sido nombrado por los psicólogos como el día más triste del año. Según el investigador Cliff Arnal, quien acuñó el término en 2005, el tercer lunes de enero es el día en el que confluyen factores climáticos, emocionales y psicológicos que hacen que la mayoría de las personas se sientan desanimadas por temas como las finanzas, la nostalgia de la Navidad, el inicio del invierno y la falta de motivación para volver a la rutina.

Durante esta temporada es normal que muchos sucumban ante la melancolía y el desánimo en general. Sin embargo, hay una manera muy sencilla y efectiva de empezar a combatir los efectos del Blue Monday y la llevas en el bolsillo: ¡escuchar música!

Muchos estudios en los últimos años han confirmado la capacidad de la música para aliviar el estrés y la depresión. Uno de esos estudios fue conducido por la empresa de neuromarketing Mindlab International, que logró determinar que Weightless (Marconi Union) es la canción más relajante del mundo, después de detectar que redujo hasta en 65 % el nivel de estrés de los que participaron en el experimento.

No es de extrañar que esta canción tenga un efecto profundamente relajante en quienes la escuchan, ya que sus compositores contaron con expertos en terapia del sonido que les ayudaron a conseguir la mezcla casi perfecta entre armonías y acordes que ayuda a reducir la presión sanguínea y los niveles de cortisol (una hormona asociada al estrés).

Pero si la música del trío inglés no acaba de engancharte, el primer hotel musical de Madrid, Barceló Imagine, te recomienda diez canciones para relajarte y superar el Blue Monday bailando.

Something – The Beatles Strawberry fields – Coldplay Please don't go – Barcelona Aqueous transmission – Incubus Tranquility Base Hotel & Casino – Arctic Monkeys Who wants to live forever – Queen Live in the moment – Portugal. The Man Palmar – Caloncho Gold – Chet Faker Oniria e insomnia – Love of Lesbian

