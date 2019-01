El 63% de los desempleados con discapacidad cree que no encontrará trabajo en 2019 Estudio ¿Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con discapacidad? Redacción Siglo XXI

viernes, 11 de enero de 2019, 08:33 h (CET) Por segundo año consecutivo, la Fundación Adecco presenta el informe ¿Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con discapacidad?, un trabajo cuyo propósito es dar voz a las personas con discapacidad, poniendo de relieve sus necesidades, demandas y reivindicaciones. Este trabajo basa sus conclusiones en una encuesta a 200 personas con diferentes tipos de discapacidades residentes en España, todas ellas en edad laboral.

Cabe señalar que el empleo siempre ha estado muy presente entre las aspiraciones de las personas con discapacidad, como eje que favorece su autonomía, realización personal, normalización e inclusión sociolaboral. Las cifras oficiales reflejan un incremento de la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, su presencia en las empresas ordinarias aún resulta exigua.

El reto para 2019 es, según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “promover y afianzar su presencia en la empresa ordinaria, el entorno donde lainclusión alcanza su máxima coherencia, pasando la discapacidad a un segundo plano y cobrando protagonismo el talento y las fortalezas profesionales”.

Una vez más, el empleo vuelve a situarse en el centro de los deseos de las personas con discapacidad: el 71% pide a 2019 un puesto de trabajo en el que poder realizarse personal y profesionalmente.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados no demanda un empleo, a secas, sino que la mayoría añade una aclaración o apellido a este activo tan esencial: empleo digno, estable, en el que se me reconozca por mi talento, en el que me valoren mis compañeros, o donde pueda ser de verdad uno más, son algunas de las respuestas.

Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “las personas con discapacidad piden a 2019 un empleo, sí, pero en pleno siglo XXI desean que su contratación no obedezca exclusivamente a una obligación legal, sino ser valorados por su talento y competencias. No en vano, esta es la única vía para sentirse realizados personalmente y que su contratación sea sostenible en el tiempo”.

