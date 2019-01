El Sevilla triunfa en San Mamés y el Betis no puede con la Real Sociedad en la ida de octavos En el Benito Villamarín no se pasó del empate sin goles pese a las múltiples ocasiones de ambos equipos Redacción Siglo XXI

viernes, 11 de enero de 2019, 07:36 h (CET) El Sevilla encarriló su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey tras asaltar San Mamés gracias a una autoritaria victoria (1-3) que deja muy cerca a los andaluces de la siguiente ronda, mientras que el Real Betis no pasó del empate sin goles ante la Real Sociedad en la ida de los partidos de octavos.



En Bilbao, con el presidente Elizegi estrenando el cargo en casa, los 'leones' se toparon con un buen Sevilla y no pudieron sacar nada positivo del encuentro. Nolito fue el primero en abrir la cuenta tras aprovechar un pase precioso del 'Mudo' Vázquez, pero el Athletic Club respondió rápido con una acción de su jugador franquicia.



Ese mismo, Aritz Aduriz, marcó el empate, pero el VAR anuló el tanto por un mínimo fuera de juego. En esa misma jugada, el ariete rojiblanco terminó lesionado. Sin embargo, sí igualó San José con un cabezazo en un córner centrado por Suseta. Corría el minuto 49 y el escenario era completamente diferente para los vascos.



Pero no hubo opciones pues André Silva apagó la ilusión local en un mano a mano que resolvió de manera exquisita. Para colmo del Athletic, Ben Yedder cerró el triunfo nervionense con un latigazo seco desde la frontal del área al que no pudo llegar el joven Unai Simón. El triunfo deja al Sevilla muy cerca de cuartos y al Athletic, más centrado en la Liga, donde deberá poner mucha atención para dejar de coquetear con el descenso.



Por otro lado, en el Benito Villamarín no se pasó del empate sin goles pese a las múltiples ocasiones de ambos equipos. El primero en avisar fue Joaquín con un disparo que se estrelló en el larguero. Sanabria replicó con el rechace, pero el árbitro decidió anular el gol por supuesto fuera de juego.



El argentino Lo Celso, de lo más destacado en el equipo de Quique Setién, también probó fortuna a la hora de partido con un lanzamiento impecable, pero Rulli se erigió en protagonista con una parada de mucho mérito. El meta 'txuri urdin' parece haber recuperado el tono después de haber pasado un mes en el banquillo con el técnico anterior, Asier Garitano.



El Betis completó su nómina de ocasiones con un disparo lateral de Tello, que no pudo batir a Rulli por enésima oportunidad. Entre tanto, la Real de Imanol Alguacil no se quedó de brazos cruzados e incluso pudo haberse llevado la victoria. Juanmi tuvo la más clara a cuarto de hora para el final, pero su tiro se marchó desviado por el costado izquierdo.



Además, ya en el tiempo de prolongación, Oyarzabal se generó un gran espacio para lanzar tras dos recortes y estuvo a punto de sorprender a Joel Robles. El balón, pese a rebotar en William Carvalho, terminó por sobrepasar la línea de fondo. El desenlace, en Anoeta dentro de siete días.



--RESULTADOS DEL JUEVES DE LOS OCTAVOS DE LA COPA DEL REY.

Athletic - Sevilla 1-3

Betis - Real Sociedad 0-0.

