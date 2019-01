NTT Group se sitúa como aspirante a nivel mundial en el cuadrante mágico de gartner para comunicaciones unificadas como servicio Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 14:38 h (CET) La evaluación se basó en la integridad de visión y la capacidad de ejecución Tres empresas de NTT Group (Arkadin, Dimension Data y NTT Communications) anuncian que Gartner, Inc. ha incluido a NTT Group dentro del cuadrante de aspirantes del Cuadrante Mágico a nivel mundial para Comunicaciones Unificadas como Servicio.1 NTT Group ha sido reconocido por la integridad de su visión y su capacidad de ejecución.

En los últimos 12 meses, NTT Group ha hecho grandes progresos a la hora de combinar las mejores ofertas de las tres compañías. Juntas, proporcionan un servicio sólido unificado que está revolucionando el sector de las Comunicaciones Unificadas como Servicio.

En su informe, Gartner recoge el cambio fundamental de unas Comunicaciones Unificadas (UC) basadas en instalaciones a unas Comunicaciones Unificadas como Servicio (UCaaS) basadas en la nube. Según afirma, "para 2021, el 90 % de los líderes del sector de las tecnologías de la información habrán dejado de adquirir infraestructuras de UC basadas en instalaciones —hasta un 50 % en la actualidad— porque las futuras ofertas de UC estarán mucho más avanzadas en términos de características, funciones, portales, análisis y dashboards". 2

En referencia a la noticia, Didier Jaubert, CEO de Arkadin, declaró: "Estamos realmente entusiasmados por el hecho de que Gartner haya reconocido a NTT Group como aspirante en su Cuadrante Mágico. Desde nuestro punto de vista, el sector está evolucionando a un ritmo exponencial a medida que cada vez más empresas se plantean el uso de soluciones de UC basadas en la nube para mejorar la interacción entre sus trabajadores. Al formar parte de NTT Group, Arkadin puede proporcionar un servicio full-stack a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida, sin dejar de invertir en la tecnología que permitirá a las empresas llevar la transformación digital a un nivel superior".

Nemo Verbist, Group Executive GTM for Digital Workplace de Dimension Data declaró: "Nos sentimos privilegiados por formar parte de NTT Group, ya que, como colectivo, podemos proporcionar un servicio completo a nuestros clientes. Creemos que nuestra inclusión en el Cuadrante Mágico para Comunicaciones Unificadas como Servicio a Nivel Mundial de Gartner es una buena muestra de nuestra misión de permitir a los clientes aprovechar a fondo el poder de la información para mejorar el rendimiento de la empresa. En nuestra opinión, se trata de un paso muy importante en la dirección adecuada a la vez que seguimos innovando y ejecutando nuestra hoja de ruta de productos para llegar a la Colaboración Moderna. Pensamos que es estimulante ver cómo Gartner reconoce nuestros esfuerzos en esta área, algo que, a su vez, nos va a llevar a invertir en tecnología que nos ayudará a llevar nuestras capacidades de transformación digital a un nivel superior".

Junichi Kudo, vicepresidente ejecutivo de NTT Communications, declaró: “Creemos que las Comunicacioness y la Colaboración Unificadas (UC&C) desempeñan un papel fundamental en las iniciativas de transformación digital para las empresas. Nuestra ambición es ofrecer soluciones de UC&C innovadoras que aborden problemas sociales complejos haciendo uso de la experiencia y los activos únicos de las empresas de NTT Group. Nos complace mucho el reconocimiento de Gartner y creemos que esto sirve como prueba del progreso en nuestra capacidad de diseñar y ofrecer soluciones de UC&C en este mercado en constante evolución".

Para descargar una copia gratuita del informe completo, se puede visitar esta página.

