‘Cervecívoros: nuevas formas del sabor’ da a conocer sus propuestas gastronómicas

‘Cervecívoros: nuevas formas del sabor’, la innovadora campaña gastronómica que La Asociación Hostelería Madrid, LA VIÑA, organiza en colaboración con Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Mahou San Miguel, presenta la lista de los restaurantes que desde el jueves 17 hasta el domingo 27 de enero van a convertir Madrid en la capital de la diversidad alimentaria en torno un elemento en común: la cerveza A lo largo de los próximos días, carnívoros, amantes del pescado y el marisco, vegetarianos, veganos, intolerantes a la lactosa y celíacos van a gozar de una presencia y visibilidad insólitas a lo largo y ancho del mapa gastronómico de Madrid, que arrancará la semana que viene

En una iniciativa sin precedentes, Hostelería Madrid, LA VIÑA ha conseguido reunir a un nutrido grupo de locales en los que todos los habitantes de la ciudad, independientemente de sus gustos, su forma de vida, su filosofía, sus alergias o sus intolerancias, van a tener la oportunidad de descubrir y disfrutar las nuevas formas del sabor gracias a las exclusivas y originales propuestas gastronómicas que cada uno ha diseñado expresamente para la campaña, formada por un plato o menú́ destinado a una clase determinada de #cervecívoro.

Y de beber, la variedad de Mahou San Miguel que mejor maride con cada propuesta:

Listado 18 participantes:

ABONAVIDA

(C/ Navas de Tolosa, 3)

AMALAVIDA

(C/ Loreto y Chicote, 7)

ARÁNZ AZU

(C/ Francisco Silvela, 96)

AS DE BASTOS (C/ Castilla, 62) COOK ALUZK A (C/ Lira, 8)

KINT BISTRÓ

(Puesto 27–28 del Mercado de Vallehermoso – C/ Vallehermoso, 36)

LA BIÓTIKA

(C/ Amor de Dios, 3)

LA BOLA (C/ Bola, 5)

LA CECILIA DE ALLENDE (Avenida Alberto Alcocer, 43 – Bajo)

LA PAVÍA DE CHAMBERÍ (C/ Ríos Rosas, 38)

LA TÍA CARLOTA (C/ Sombrerería, 6)

LUIS I

(C/ Alonso Heredia, 25)

O PAZO DE LUGO (C/ Argumosa, 28)

OVEJA NEGRA (C/ Villalobos, 22)

PURA VIDA (C/ López Silva, 4)

TABERNA LA CONCHA (Cava Baja, 7)

TYOWETH, LA QUIETUD (C/ San Pedro, 22)

YERBABUENA (C/ Bordadores, 3)

Carnicus, Aquarensis, Vegetarianus, Veganum, Nolactum y Noglutensis de Madrid, ¡uníos! ¡LARGA VIDA A LOS CERVECÍVOROS!