Snom lanza nueva gama de teléfonos de sobremesa blancos

jueves, 10 de enero de 2019, 10:16 h (CET) Más que una herramienta, es un objeto que forma parte de la decoración de espacios modernos, oficinas de diseño, centros médicos y hospitales, agencias y otros entornos dónde el diseño predomina Snom se une al color tendencia. El blanco está de moda. Lo que también corroboró la Berlin Fashion Week al ser uno de los colores dominantes de la pasarela. Pero el blanco no sólo juega un papel central en la moda, sino que también se utiliza para la decoración interior de oficinas, salas de reuniones, showrooms, boutiques, salones de peluquería, consultorios médicos, agencias de publicidad, clínicas y centros de servicios.

Y no es de extrañar, puesto que el blanco es la suma de todos los colores del espectro visible. Nada es más puro, más ligero o más perfecto. Desde este punto de vista, los accesorios de oficina blancos son la forma más elegante de enriquecer el propio local comercial. Razón suficiente para que Snom, el especialista berlinés en Telefonía por Internet, presente una serie de elegantes y modernos teléfonos blancos.

La mayoría de los clientes, pacientes e invitados siguen prefiriendo disponer de la opción de llamadas telefónicas personales, pese a los innumerables servicios de mensajería disponibles. Las innovaciones de diseño en color blanco de Snom son perfectas para aquellos que desean implementar de forma consistente su concepto de color en sus consultorios, estudios, salas y oficinas, sin tener que comprometer la tecnología o la calidad del audio. Gracias a sus numerosas funciones, los modelos D7xx son asistentes extremadamente productivos incluso en los entornos empresariales más exigentes.

Los dispositivos altamente funcionales no sólo son palpables, sino que también ofrecen el mejor audio de banda ancha en alta definición. Gracias al Bluetooth y a muchas otras funciones, también cumplen con todos los requisitos de red necesarios para las oficinas de hoy en día.

Sobre Snom

Snom es una marca líder a nivel mundial de teléfonos VoIP profesionales y empresariales innovadores y de primera calidad, con sede en Berlín, Alemania. Fundada en 1997, Snom es pionera en la industria VoIP, habiendo lanzado el primer teléfono IP en el mundo en 2001.

Snom Technology GmbH forma parte de VTech Holdings Limited desde 2016.

Para mayor información sobre Snom Technology GmbH, ruegan visitar www.snom.com.

Para mayor información sobre Vtech, ruegan visitar www.vtech.com.

