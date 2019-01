Lingokids cierra 2018 con 7,5 millones de familias usuarias en más de 190 países Comunicae

jueves, 10 de enero de 2019, 11:36 h (CET) La startup española de aprendizaje de inglés para niños en edad temprana duplica el número de usuarios y triplica su facturación, en un año en el que se consolida como referente en el sector de las apps educativas Lingokids, la plataforma online española especializada en el aprendizaje de inglés para niños de 2 a 8 años, ha sumado 4,7 millones de nuevos usuarios en todo el mundo durante 2018, y cierra el año con un total de 7,5 millones de familias registradas, duplicando la cifra existente a finales de 2017.

Su aplicación móvil, disponible para iOS y Android, está presente en más de 190 países (en prácticamente todo el mundo, con excepción de Corea del Norte), y en 2018 ha conseguido usuarios en lugares tan singulares como el archipiélago Tokelau, en Oceanía; la isla de origen volcánico Wallis y Futuna, en el Pacífico Sur; las islas Comoras, en el sureste de África; o la Ciudad del Vaticano.

En España la cifra de nuevos usuarios registrados durante el pasado año se sitúa en 136.000, lo que representa un crecimiento interanual del 135%, siendo actualmente más de 290.400 los usuarios totales en nuestro país. Por otro lado, los países en los que más ha crecido han sido Brasil, con 347.000 nuevos usuarios; Estados Unidos, con 328.000; Filipinas, con 298.000; India, con 284.000, y México, con 283.000.

"Nos sentimos muy orgullosos del alcance conseguido por nuestra plataforma, y de habernos convertido en un referente para todas aquellas familias que desean que sus hijos aprendan inglés con una metodología innovadora, adaptada a sus necesidades e intereses, que no sólo les enseña sino que también les divierte y les entretiene", asegura Cristóbal Viedma, CEO y cofundador de Lingokids.

Una evolución destacada y reconocida

Esta startup, nacida en febrero de 2016, se ha posicionado con firmeza en el mercado de soluciones para el aprendizaje del inglés, triplicando en 2018 su facturación global. Este crecimiento también se refleja en su plantilla, que ha aumentado un 70%, situándose actualmente en 54 empleados de 16 nacionalidades.

Esta destacada evolución ha atraído la atención de inversores de primera fila tanto a nivel nacional como internacional, gracias a los cuales el pasado mes de octubre obtuvieron una financiación por valor de 6 millones de dólares. Asimismo, en julio la Comisión Europea seleccionó a Lingokids como beneficiaria de una subvención de 1 millón de euros, en el marco del Programa Horizonte 2020, destinados a perfeccionar la plataforma con innovadoras funcionalidades como el reconocimiento de voz para practicar la pronunciación, que verá la luz a lo largo de 2019.

Su trayectoria ha merecido también el reconocimiento del ecosistema emprendedor y de la comunidad educativa, al recibir el Premio a la Empresa con mayor impacto social en educación en los EnlightED Awards del South Summit 2018. Y la compañía Apple concedió a Cristóbal Viedma el privilegio de reunirse con su CEO, Tim Cook, en su visita a España el pasado mes de octubre, para presentarle personalmente su plataforma, considera una de las aplicaciones más populares de la App Store.

Acuerdos con empresas y ONG

Pero Lingokids es mucho más que una herramienta digital: la compañía se ha propuesto romper barreras desde la infancia a través de la tecnología y contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad para todos los niños del mundo. Para ello, mantiene una política activa en materia de responsabilidad social que en 2018 le ha llevado a firmar acuerdos con la Queen Rania Foundation, en Jordania, y con la ONG Pies Descalzos (impulsada por la cantante Shakira), en Colombia, con el fin de facilitar el uso gratuito de su plataforma a niños sin recursos.

Durante el pasado año la compañía ha firmado convenios de colaboración con Air Europa y Avianca, así como con Immfly, empresa proveedora de servicios de entretenimiento a bordo para diferentes aerolíneas como Iberia Express, con el fin de poner sus contenidos a disposición de los niños que viajan en avión; ha cedido sus contenidos a academias y escuelas infantiles como las de la cadena Nemomarlin, con 34 centros repartidos por toda España; y también los usuarios de las plataformas de contenidos digitales Odilo y Rakuten Wuaki pueden acceder a los juegos, vídeos y canciones de Lingokids, especialmente diseñados para niños en edades tempranas.

Previsiones para 2019

De cara a este año, el objetivo de la compañía es duplicar el volumen de contenidos de su plataforma y enriquecerla con diferentes formatos, como capítulos interactivos, así como con el mencionado sistema de reconocimiento de voz y con más funcionalidades para la comunidad de padres, con el fin de mejorar la capacidad de aprendizaje. También continuará ampliando su red de acuerdos con empresas y ONG y espera aumentar su equipo en un 25%.

