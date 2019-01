FAMOSA da el salto al digital con su nueva marca ‘’The Bellies’’ de la mano de Labelium Comunicae

miércoles, 9 de enero de 2019, 12:05 h (CET) ‘’The Bellies’’ ha superado los 50.000 suscriptores y ha obtenido más de 12 millones de visualizaciones en Youtube durante su primera semana. La innovación, su carácter coleccionable, los elementos sorpresa y su contenido digital han sido los factores claves de su éxito Labelium, agencia internacional de marketing online orientada 100% a resultados, ha realizado el lanzamiento en Youtube de su nueva marca de muñecas “The Bellies” de Famosa a través de campañas digitales, el juguete que ha triunfado estas Navidades.

Famosa ha confiado en Labelium la puesta en marcha de su primera campaña online de la marca con el objetivo de acercarse a un público digital de niños y niñas, imaginativo y exigente, y conseguir, en un primer momento, registros para el evento del lanzamiento, así como interés por este nuevo lanzamiento.

4M de visualizaciones, 11M de impresiones y 6,5M de usuarios únicos alcanzados

La campaña se basó en promocionar los diferentes vídeos que se crearon para ‘’The Bellies’’ con formatos como TrueView In Stream, TrueView for Action y Video Ad Sequencing. Asimismo, y gracias a una innovadora estrategia afinada de audiencias,se escogieron segmentos nuevos que este año Google ha ofrecido en sus plataformas como Audiencias Parentales, Audiencias Personalizadas y Audiencias de Vuelta al Cole, para llegar al target correcto. Asimismo, la plataforma de YouTube Kids permitió ampliar la cobertura de tal modo que en global con toda la campaña se consiguieron 4M de visualizaciones, 11M de impresiones y 6,5M de usuarios únicos alcanzados con todos los vídeos promocionados.

El juguete ‘’The Bellies’’ incluye un amplio contenido digital que se va actualizando semanalmente en su propio canal de Youtube. En las primeras semanas se superaron los 50.000 suscriptores y se obtuvo más de 12 millones de visualizaciones. La innovación, su carácter coleccionable, los elementos sorpresa y su contenido digital han sido los factores claves de su éxito.

La compañía se ha situado, en el número uno del mercado español en el acumulado del año para esta Navidades. ‘’The Bellies’’ se convirtió en el mes de su lanzamiento (septiembre), en el juguete más vendido en España y actualmente se posiciona en los primeros puestos en el ranking de ventas (según la empresa de mercado NPD).

Famosa nació de la unión de un gran número de pequeñas empresas jugueteras en el año 1957 en Alicante. Debido al cambio tecnológico del sector por la aparición de los juguetes de plástico y la dificultad de abordar las inversiones necesarias para mantener la competitividad se creó Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., FAMOSA. A día de hoy la compañía sigue siendo líder del sector en España y Portugal con una presencia importante en más de 50 países.

Sobre Grupo Labelium

Grupo Labelium es una agencia internacional de Marketing, con más de 15 años de experiencia en el sector, que establece relaciones de confianza con sus clientes basadas en conseguir sus objetivos, la transparencia en la gestión de los medios digitales y un servicio de la mayor calidad. Fundada en París en 2001, es una agencia independiente con una red de 20 oficinas en todo el mundo, 10 de ellas en Europa. Entre las marcas pertenecientes al Grupo Labelium se encuentran Ebronext, Feed Manager, M13H Data Consulting y KlickKoncept.

España fue, en 2007, la primera oficina internacional del grupo y comenzó como una agencia especializada en Marketing de Buscadores para, en poco tiempo, posicionarse como una de las principales agencias de Marketing Digital del mercado español. En la actualidad su oferta de servicios abarca Media (SEM / PPC /SEO; Automatización, Display, Social, Programmatic); Data Marketing (Marketing Analytics, modelos predictivos, experimentos y A/B Testing, y visualización de datos); o E-Retail Managemente (Amazon Management, gestión publicitaria emazon -AMS – DSP-, Feed Price / CSS), entre otros.

