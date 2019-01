El I Congreso sobre Banda Ancha y Contenidos Digitales cántabro tendrá lugar en Cesine Comunicae

miércoles, 9 de enero de 2019, 11:37 h (CET) La relación entre periodismo y telecomunicaciones centra el I Congreso sobre Banda Ancha y Contenidos Digitales en Cantabria La relación entre la creación de contenidos (con el HbbTV a la cabeza) y la banda ancha centrará el I Congreso sobre Banda Ancha y Contenidos Digitales en Cantabria-2019, que se llevará a cabo el 24 y 25 de enero de 2019 organizado por el Centro Universitario Cesine y el Centro de Estudios sobre el Cable (CECABLE) con la colaboración de Blanquerna-Universidad Ramon Llull en el Auditorio Cesine (C/ José Simón Cabarga, 6, Santander).

"La economía digital depende directamente de un constante flujo de creación de contenidos (el cloud journalism) y de una conectividad universalizada y garantizada que proviene de la Sociedad de la Banda Ancha", explica el director de CECABLE y profesor titular de Universidad, el Dr. Joan Francesc Fondevila Gascón, profesor de Cesine. "Una correcta sinergia entre el factor comunicativo y el telecomunicativo conduce armónicamente al social journalism commerce, es decir, a una combinación natural y no forzada de contenidos y opciones publicitarias vinculadas", según Fondevila, para quien el estándar HbbTV puede suponer una reconfiguración en los lenguajes creativos.

El evento, que contará con numerosas conferencias de empresas y entidades, forma parte del proyecto 'Nuevas Formas de Publicidad Interactiva en Televisión, Internet y los Medios Digitales. Aplicaciones Reales en HbbTV', financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

El Congreso estudia indicadores estratégicos del periodismo, la publicidad, la economía digital y las telecomunicaciones, como las posibilidades del comercio electrónico, la incorporación del HbbTV, la evolución de la tecnología de banda ancha y la relación entre los contenidos periodísticos y publicitarios y el receptor de los mismos.

Además de las universidades, en el evento participan y colaboran, entre otras entidades, el Gobierno de Cantabria, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Federación Coordinadora de Telecomunicaciones (FECOTEL), Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (Fenie), Red.es, Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Ametic, Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC (CENATIC), Dopuo, e-deon, Ilimit, International Association of Technology, Education and Development (IATED) o Plataforma Fotónica 21.

La primera sesión, que analizará el 24 de enero 'La banda ancha en Cantabria', incluirá presentaciones de empresas como Wifidom, Telefónica, BT Global Services, Indra, Vodafone y D-Link Iberia. Por la tarde, en 'Contenidos digitales y multimedia', se podrá escuchar a Phicus Tecnología y Aire Networks, y, en la mesa redonda 'Sinergias entre contenidos y banda ancha', participarán CECABLE, Cesine, Aire Networks, Phicus Tecnología, Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Cantabria y representantes del periodismo y las telecomunicaciones cántabras. El 25 de enero, en 'Nuevos lenguajes periodísticos y publicitarios gracias a la banda ancha', se escuchará a CECABLE y Cesine analizar el HbbTV, y a Zitelia, El Diario Montañés, Instituto Español de Oceanografía y Mediacan Producciones desgranar aspectos del sector de la comunicación.

