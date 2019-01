El nuevo futbolista del Real Madrid, Brahim Díaz, tiene claro que se siente "a gusto en todas las posiciones del ataque" y que se considera "un jugador asociativo" con predilección por "llegar en segunda línea y hacer goles", cualidades que espera aportar en el actual campeón de Europa, "un paso más allá" en su carrera tras pertenecer al Manchester City.



"Me encuentro a gusto en todas las posiciones de ataque. Me gusta mucho jugar detrás del delantero porque soy un jugador asociativo y me gusta el juego de ataque y poder hacer paredes, llegar en segunda línea y hacer goles. Los goles y las asistencias son muy importante para un club como el Real Madrid", señaló Brahim Díaz en una entrevista a los medios oficiales del club.



El malagueño recordó que en el conjunto blanco "hay que dar cada semana el máximo nivel e intentar marcar goles y asistencias" e hizo hincapié en la importancia de "la unión de equipo que es lo que al final te da los títulos". "Aquí hay grandísimos jugadores y estrellas mundiales. Vengo de un grandísimo club como el City, pero esto es un paso más allá", confesó.



El mediapunta tratará de "aportar lo máximo" y se mostró optimista de poder brillar porque "con trabajo y humildad todo llega". Díaz ha llegado al Real Madrid para "seguir cumpliendo sueños, ganar todos los títulos posibles y ser parte de un club histórico, el mejor del mundo" y por ello no olvida que "es un reto de todos" los que pertenecen al equipo el "intentar ganar las máximas Champions posibles".



"Sueño con ganar todos los títulos posibles. La 'Champions' es muy importante aquí y es un reto, pero hay que intentar seguir con esta continuidad e intentar ganar los máximos títulos posibles para este club", añadió el malagueño.



Finalmente, el nuevo fichaje madridista confiesa que durante su niñez su "póster más grande" del Real Madrid era el del actual capitán, Sergio Ramos. "Poder trabajar con él ahora es un honor", se sinceró.