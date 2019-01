Nadal, Sandra Sánchez, Rahm y Mata recibirán este jueves los Premios Nacionales del Deporte de 2017 Los Reyes y el ministro de Cultura y Deporte presiden la ceremonia en el Palacio de El Pardo Redacción Siglo XXI

miércoles, 9 de enero de 2019, 10:35 h (CET) El tenista Rafa Nadal, la karateca Sandra Sánchez, el golfista Jon Rahm, los futbolistas Juan Mata y Keylor Navas, la atleta María Vicente, el exentrenador de balonmano Juan de Dios Román y las selecciones femenina y masculina de hockey patines, entre otros, recibirán este jueves (12:00 horas) los Premios Nacionales del Deporte de 2017 en el Palacio Real de El Pardo.



SSMM los Reyes, don Felipe VI y doña Letizia Ortiz, presidirán la ceremonia de entrega de los galardones que distinguen a los deportistas e instituciones que más se han distinguido en la competición o en la promoción del deporte en 2017 junto al Ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda.



El Premio Rey Felipe, concedido a Rafa Nadal, y el Premio Reina Letizia, para Sandra Sánchez, reconocerán a los mejores deportistas masculino y femenino del año. Por su parte, el Premio Rey Juan Carlos al deportista revelación será para el golfista Jon Rahm, mientras que la joven María Vicente recogerá el Premio Princesa Leonor, que distingue al deportista menor de 18 años que más ha destacado por su progresión deportiva.



En cuanto al fútbol, se premiará la labor del centrocampista español Juan Mata, galardonado con el Premio Reina a la persona o entidad que más haya destacado por un gesto especialmente relevante de nobleza, y al portero costarricense Keylor Navas, ganador del Trofeo Comunidad Iberoamericana al deportista iberoamericano que más ha destacado en sus actividades deportivas internacionales.



Por su parte, Juan de Dios Román recibió el Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa por una trayectoria de una vida entregada, de manera notoria, a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del balonmano.



El hockey patines, en concreto sus dos selecciones absolutas, fue premiado con la Copa Barón de Güell que se otorga a los equipos o selecciones nacionales que más hayan destacado por su actuación deportiva durante el año.



Además, también tuvieron su 'recompensa' la Ciudad Autónoma de Melilla (Premio Consejo Superior de Deportes), la Fundación A LA PAR (Premio Infanta Sofía), Javier Fesser y David Marqués (Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte), la Fundación Trinidad Alfonso (Copa Stadium) y el IES Ortega y Gasset (Trofeo Joaquín Blume).



El jurado, presidido por Mariano Soriano, director general de Deportes del CSD, estuvo formado por la vicepresidenta primera del COE, Isabel Fernández, la directora de Deportes de la cadena SER, Laura Martínez, la periodista de RTVE, María Escario, la directora del PROAD del CSD, Ana Ruth Domínguez, el presidente del CPE, Miguel Carballeda, el presidente de SELAE, Jesús Huerta Almendro, el director del Diario AS, Alfredo Relaño, el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, el presidente de la AEPD, Julián Redondo, y el director de Relaciones Externas del CSD y secretario del jurado, Enrique Ramón.



--LISTA DE PREMIADOS.

- Premio Rey Felipe: Rafael Nadal.

- Premio Reina Letizia: Sandra Sánchez.

- Premio Rey Juan Carlos: Jon Rahm.

- Premio Reina Sofía: Juan Mata.

- Premio Princesa Leonor: María Vicente.

- Premio Infanta Sofía: Fundación A la Par.

- Trofeo Comunidad Iberoamericana:*Keylor Navas.

- Copa Barón de Güell: Selecciones femenina y masculina de Hockey Patines.

- Copa Stadium:*Fundación Trinidad Alfonso.

- Premio Consejo Superior de Deportes:*Ciudad Autónoma de Melilla.

- Trofeo Joaquín Blume: IES Ortega y Gasset.

- Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte: Javier Fesser y David Marqués.



- Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa: Juan de Dios Román.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

