Bionike presenta los mejores regalos de San Valentín para ella y para él

martes, 8 de enero de 2019, 16:31 h (CET) Quedan pocas semanas para el día más romántico de año: San Valentín. De este popular santo se dice que fue un médico romano convertido a sacerdote, que casaba a soldados en una época en la que estaba prohibido y que por eso fue ejecutado Sólo un mes para el día más romántico de año: San Valentín. De este popular santo se dice que fue un médico romano convertido a sacerdote, que casaba a soldados en una época en la que estaba prohibido y que por eso fue ejecutado. En su honor, cada 14 de febrero todas las parejas del mundo se hacen obsequios como muestra de su amor ¿Y qué mejor que regalar un cosmético by Bionike?

A continuación, Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, presenta su mejor surtido de artículos para San Valentín, tanto para ella, como para él.

Para ella:

SO PURE Eau de toilette. Frasco 100ml: Las notas de esta fragancia revelan la refinada pureza de los mejores bosques y la envolvente sensualidad de cálidos acentos de vainilla. Es perfecta para satisfacer la necesidad de que cualquier mujer mejore y aumente su personalidad, incluso en caso de intolerancia o sensibilización a los alérgenos de perfume.

PVP: 39,89 €

DEFENCE COLOR LIPGLOSS FRAISE: Este lipgloss está elaborado a partir de una fórmula cremosa y envolvente, no pegajosa. Sus microperlas sumamente finas confieren un color con múltiples reflejos resaltando la forma y el volumen de los labios. Además, aporta máximo confort y protección gracias al exclusivo conjunto de principios activos Glow Factor.

PVP: 10,50 €

DEFENCE MASK GLOW Mascarilla Peeling Iluminante. Tubo 75ml: Máscara de enjuague formulada con una mezcla exclusiva de ácido glicólico y extracto de litchi, para una doble acción exfoliante y antioxidante. Con su textura en gel, proporciona al instante un rostro más uniforme, iluminado y más suave, como nuevo.

PVP: 19,90 €

Para él:

DEFENCE MAN CONTORNO DE OJOS PARA BOLSAS Y OJERAS. TUBO 15 ML: Tratamiento defatigante para mejorar la microcirculación y ayudar a descongestionar el contorno de ojos. Gracias a su complejo de activos, favorece la reducción de la hinchazón en la zona periocular, estimula la regeneración celular natural y ayuda a combatir los radicales libres reduciendo bolsas y ojeras.

PVP: 22 €

TRIDERM LEN´OIL. TUBO 100 ML: Aceite calmante, formulado para favorecer los procesos reparadores y de defensa de la piel, gracias a su alta concentración de Vitamina E y al extracto de zanthoxylum. Asimismo, ayuda a combatir eficazmente el enrojecimiento y la sequedad de la piel.

PVP: 18,95 €

DEFENCE MAN SÉRUM ANTI- EDAD. BOTE DISPENSADOR 30 ML: Este sérum aumenta la hidratación cutánea y favorece la elasticidad de la piel y los mecanismos naturales de renovación celular, gracias a la sinergia equilibrada de ácido hialurónico con diferente peso molecular. Además, un complejo de activos energizantes activa el metabolismo celular, fortalece la barrera cutánea y la capacidad de retener el agua. Por último, contrarresta las arrugas y atenúa los signos de fatiga.

PVP: 34,99 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente gluten-free y Child Labor free, hacen de ella una de las firmas del momento.Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

