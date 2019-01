El artista europeo Santiago Ribeiro expone en Londres, Reino Unido y Surrealism Now en Portugal Comunicae

martes, 8 de enero de 2019, 16:06 h (CET) El artista europeo Santiago Ribeiro expone por primera vez en Londres, Reino Unido y lleva la exposición Surrealismo Now por la ciudad portuguesa de Marinha Grande. Chelsea, Londres, 22 a 24 de febrero de 2019 .Marinha Grande, Vieira de Leiria 26 enero - 31 marzo 2019 El arte de la artista portuguesa Santiago Ribeiro será la primera vez en Gran Bretaña, más precisamente en la ciudad de Londres. Y como promotor y creador de la mayor exposición de arte surrealista del siglo XXI,, el Internacional Surrealismo Now, ahora asume este importante evento internacional en la ciudad de Marinha Grande, en Portugal, en la Galería Municipal de Vieira de Leiria, convirtiéndose en la 13ª edición desde su creación en 2010. la mayor exposición organizada por la Fundación Bissaya Barreto. Mientras tanto, la exposición Surrealismo Now está abierta al público en la Casa de Cultura de Coimbra en Portugal hasta el 19 de enero de año 2019.

Para el Reino Unido, fue invitado por el gerente de Parallax Art Fair, Mr Tom Moore, para exponer en el Chelsea Town Hall, en Londres.

Se muestra la pintura Butterflies llegada hace poco de China Taiwán, donde fue seleccionada para quedarse en el Get Art Museum en el Art Revolution Taipei y que ahora se exhibirá en Londres.

Nota: La revista cultural reconocida, The Culture Trip, llamado 10 artistas portugueses como el más reconocidos internacionalmente en la actualidad y Santiago Ribeiro es uno de ellos.

También después de un impresionante show multimedia en las pantallas gigantes de Times Square en Nueva York el trabajo de Ribeiro fue presentado en la embajada de EEUU en Lisboa, Portuguese American Journal, en Digital Meets Culture, Pressenza fr, metroNews.ru , Pravda in Portuguese, The Herald News, Associated Press y en muchas otras publicaciones...

Sus patrocinadores incluyen a la Fundación Bissaya Barreto, la Camara de Coimbra y el norteamericano MagicCraftsman Studio.

Él concibió el movimiento Internacional Surrealism Now en 2010 en Coimbra con una gran exposición organizada por Bissaya Barreto.

La Internacional Surrealismo Now del siglo XXI, presenta una fuerza fuerte para la libertad de creatividad, amor y esperanza. Esto puede ser visto en las obras y visiones personales de 120 de los principales artistas surrealistas del mundo representando la esperanza, sueños e ideologías de 50 países donde se plantean nuevas perspectivas.

Destacando los sueños, la libertad creativa e ideológica, la nueva era de la internet moderna permite tener acceso a las obras vitales de esos impresionantes artistas surealistas del siglo XXI.

