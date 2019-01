Madrid Aloja se moviliza con la campaña de Madrid para Todos a favor de las Viviendas de Uso Turístico Comunicae

martes, 8 de enero de 2019, 15:35 h (CET) La asociación de vecinos, propietarios y gestores de viviendas de uso turístico (VUT), Madrid Aloja, se moviliza a través de la campaña de Madrid Para Todos a favor del alquiler vacacional con carteles irónicos para deshacer los mitos relativos a las VUT en Madrid. La publicidad estará presente en varios barrios de Madrid desde el pasado 20 de diciembre hasta el 13 de enero Madrid Aloja, la asociación de vecinos, gestores y propietarios de viviendas de uso turístico se moviliza a través de la nueva campaña en favor de las viviendas de uso turístico de Madrid para Todos para deshacer los mitos construidos en torno a las viviendas de uso turístico. A través de 3000 carteles llenos de ironía con frases como, ”Que la resaca sea peor con los años es culpa de los pisos turísticos”, esta campaña quiere desmitificar algunas de las acusaciones vertidas sobre este tipo de viviendas en la ciudad de Madrid y concienciar de que el alquiler vacacional no es el culpable ni de la subida de los precios de los alquileres en Madrid ni de la expulsión de los vecinos de los barrios.

La campaña comenzó el pasado 20 de diciembre y estará en marcha hasta el próximo día 13 de enero. Los carteles se han colocado por las calles de Madrid y se difundirán a través de las redes sociales de Madrid para Todos (@Madridparatodxs).

“Gracias a la campaña, tenemos la oportunidad de informar de una forma distinta a la población, con humor e ironía, para que entiendan que no somos los malos de la película” ha explicado Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja.

La campaña nace ante la necesidad de informar a la sociedad sobre la verdad de las viviendas de uso turístico y sobre todo para deshacer los mitos relativos a las VUT en Madrid. Frases como “Cuando te traiciona el autocorrector, es cosas de los pisos turísticos” o “Que los calcetines desaparezcan de la lavadora es culpa de los pisos turísticos” son algunos de los carteles que se pueden ver estos días por las calles de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido abordar el fenómeno de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) de una manera desproporcionada manifestando su intención de “prohibir el 95% de las VUT” en la ciudad a través del Plan Especial de Regulación del Uso de Hospedaje. La administración local está justificando esta medida asociando este fenómeno a la subida del precio del alquiler y el despoblamiento del centro de la ciudad. Pero, teniendo en cuenta que la cantidad estimada de VUT representa tan solo el 0,54% del total de viviendas en Madrid (1,5 millones) y que la población de Madrid se ha incrementado en tres años con 80.000 nuevos empadronados, cuesta de entender que la medida esté justificada.

Madrid Aloja es la Asociación de particulares, gestores y propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid. Se constituye como la asociación de referencia para la defensa de los pequeños propietarios y gestores de alquiler vacacional en la Comunidad de Madrid. Es una asociación sin ánimo de lucro, que defiende y promociona la actividad turística vacacional.

Madrid Aloja, además se ocupa de fomentar la formación y organización de acciones y actividades relacionadas con la promoción del alquiler turístico vacacional y de todos los actores que la forman.

