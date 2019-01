Paraguay: Alderete Dueño de Estancia Más Grande que ITAIPU Binacional El Director General de ITAIPÚ José Alberto Alderete tuvo un aumento de 1,000 por ciento de su fortuna Peter Tase

martes, 8 de enero de 2019, 09:57 h (CET) En la República del Paraguay, es evidente la trágica falta de eficacia en la función pública, la cual resulta gravemente afectada por la dura corrupción, malversación de los fondos públicos y la designación en puestos claves a cambio de los favores políticos y en prejudicio del tesoro nacional. En la actualidad, bajo la gestión del Presidente Mario Abdo Benítez el gobierno sufre por falta de liderazgo, transparencia y se han abrazados los peores costumbres que han existidos en el Paraguay, era democrática. El Presidente Benítez nombro a su hermano como Ministro de Hacienda, tiene otro hermano medico general que cobra tres sueldos bien jugosos, elevados (mientras no tiene capacidad física de poder cubrir tres diferentes lugares de trabajo al mismo tiempo), y José Alberto Alderete, actual director general de Represa Binacional ITAIPÚ Paraguay, tiene una estancia modelo que es dos veces más grande que la estructura de dicha represa (la represa número UNO en el mundo por su capacidad de producción de energía).



El Sr. Benítez continua, sin vergüenza y con el frente bien alto, a ser el Papa Noel ‘chistoso’ repartiendo decretos de empleos con jugosos salarios a gente con mala fama, sin estudio y falta de aptitudes académicas; algunos de ellos inclusive tienen graves problemas cardiacos y han acumulado una fortuna de docenas de millones de dólares gracias a las sobrefacturaciones a costa del Pueblo y el Gobierno Paraguayo, perjudicando el interés público y bienestar social.



El 7 de enero del 2019, el Diario ABC Color dio a conocer un fragmento de la impresionante, majestuosa riqueza del Sr. José Alberto Alderete en un país de siete millones de habitantes, y más de la mitad de su población; la mayoría de los niños, sufren por falta de nutrición, no gozan una vivienda propia y tienen enfermedades crónicas por falta de: la adecuada atención medica, eficiente asistencia social; y por sufrir de una precaria infraestructura que rodea todo el Paraguay profundo.



Según los datos de investigación proveídos por la periodista Mariana Ladaga: “quince años atrás (2003) el Director General de ITAIPÚ José Alberto Alderete tuvo un aumento de 1,000 por ciento de su fortuna. Desde entonces posee una estancia modelo a nombre de otro individuo y se ha convertido en un magnate multimillonario gracias a sus cargos públicos.”



El periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano F. enfatiza: “José Alberto Alderete posee una estancia modelo dedicada a la ganadería. El establecimiento está a nombre de Espartillar S.A., pero las inversiones, realizadas desde el 2008, fueron pagadas por el actual director de Itaipú. Hasta mayo de 1993, cuando llegó a la Cámara de Senadores tras ser consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) desde 1982, José Alberto Alderete tenía, según su declaración jurada, dos inmuebles y activos por G. 185 millones (US$30,000.00). Debía G. 20 millones (US$4,000.00). No poseía vehículos.”



En su análisis Lezcano F. añade: “Pero en diez años, su patrimonio aumentó un 1.562%, según la Contraloría General de la República. En el 2003 tenía G. 3,075.019.500 (US$600,000.00), dos lujosos vehículos, propiedades en Fernando de la Mora, San Bernardino y Villeta, y su lujosa vivienda de Asunción. En ese momento, Alderete era consejero de Yacyretá y había sido administrador de la Junta de Gobierno de la ANR. El notable incremento de sus bienes hizo que la Fiscalía de Delitos Económicos lo investigara.”



El Sr. José Alberto Alderete fue administrador de la campaña política del Ex Presidente de la República Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), este mismo como Presidente de la República le dio la cartera del ministro de Obras Públicas. En el 2006 Alderete asumió la presidencia del Partido Colorado. Según el Diario ABC COLOR: “en su acta de manifestación de bienes decía tener un activo de G. 2.659.792.268, pero ganó G. 1.350 millones con la venta de inmuebles y con la venta de vehículos ganó G. 377 millones. Poseía una camioneta valuada en 67.000 dólares. No citaba inmuebles.”



El articulo investigativo de ABC Color sigue aclarando: “Dos años después que Alderete saliera de Obras Públicas, el 21 de julio de 2008, se creó Espartillar SA, con un capital social de G. 12.000 millones y un capital integrado de G. 5.000 millones. Como dueño del 80% de las acciones aparece Juan Ernesto Snead Amarilla, quien fue su secretario de gabinete en el MOPC y es consejero de Yacyretá desde 1999. Socio minoritario era Antonio López Acosta. El 31 de diciembre de 2008, Espartillar compró un inmueble de 5.970 hectáreas, pagando en efectivo G. 7.440 millones. Unos meses antes, Alderete había sido precandidato a la Presidencia de la República. Mario Abdo Benítez era su dupla. La empresa y el inmueble sentaron las bases para la creación de la estancia modelo “Alfa”, ubicada en Mariscal Estigarribia, Chaco, erigida en tiempo récord. Aunque en los documentos aparece Juan Snead, según proveedores consultados por ABC Color, fue José Alberto Alderete quien cerró todos los tratos y pagó en efectivo los trabajos.”



En otra publicación el Diario ABC COLOR confirma que: “José Alberto Alderete tiene en su estancia modelo una pista de aviación y 70 kilómetros de vías asfaltadas internas. Documentos señalan que solo cuatro meses después de adquirir las tierras en el Chaco, Espartillar comenzó el desmonte de 2.000 hectáreas. El contrato se habría firmado en abril de 2009 y esto habría demandado un gasto de G. 1.130.295.730. En total, los documentos y los testimonios señalan que se desmontaron 4.050 hectáreas. El desmonte fue de la mano con la colocación de pasto gatton panic, alambrados y bebederos, a los que siguieron 70 kilómetros de caminos internos y una pista de aterrizaje de 1.500 metros.”



Según el Diario ABC COLOR: “En julio de 2009 se comenzó el sistema de abastecimiento de agua para la estancia. La obra habría estado a cargo del ingeniero Pedro Vera Ayala. Se habrían gastado G. 1.082.500.000. En agosto se tramitaron las marcas y señales para el ganado.



En octubre de 2009, Espartillar a través de su representante legal, Juan Ernesto Snead Amarilla, firmó el contrato de prestación de servicios para la colocación de alambrados, corrales, horcones y otros, con Elvio Martínez. El primer acuerdo fue por G. 1.036.988.050. En octubre del 2010 comenzó la infraestructura del casco de la estancia. Se adquirieron materiales de la Carpintería Filadelfia, de Leander Hildebrand, que habrían demandado G. 161.772.000.



Espartillar comenzó a adquirir ganado en el 2009, según los testimonios, y para el 2012 tenía 2.469 animales, entre vacas, toros y demás, según las actas de vacunación de Senacsa.” Mientras el Sr. Alderete, el Presidente Benítez y su entorno de ministros gozan una vida de lujo, el humilde y trabajador Pueblo Paraguayo sufre de la pobreza, por falta de una saludable microeconomía, maléfica corrupción y por sobre todo la creciente inseguridad y temible delincuencia que está paralizando todo el país.



Fuentes:

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/una-pista-de-aviacion-y-70-kilometros-de-vias-internas-1775516.html

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/alderete-posee-estancia-modelo-a-nombre-de-otro-1775514.html

