La moda de las zapatillas veganas llega con Selbi

martes, 8 de enero de 2019, 08:38 h (CET) El veganismo, término acuñado en 1944 por Donald Watson, es la práctica que rechaza el uso y el consumo de todos los productos y servicios de origen animal. Una forma de percibir y entender la vida que está en franca tendencia en los últimos años y que ha llegado ya prácticamente a todos los ámbitos de nuestro día a día, incluso a la ropa y el calzado.

El veganismo llega al mundo del calzado en nuestro país con las zapatillas veganas Selbi, un calzado que se caracteriza fundamentalmente por ser animal free sin ningún tipo de producto relacionado con el sufrimiento animal y que están fabricadas con suelas de neumáticos reciclados para hacerlas eco-sostenibles. Zapatillas veganas animal free Lo cierto es que si nos situamos en la tienda online de Selbi vamos a poder apreciar el carácter particular de sus zapatillas veganas. Uno de sus principales rasgos es que se trata de un producto totalmente animal free, ya que están fabricadas con un innovador material que mejora las características y propiedades de la piel natural, con el objetivo de poner fin al negocio de las pieles, que causa la muerte directa o indirecta de hasta 140 millones de animales al año.

Este material desarrollado de forma artificial con elementos responsables tanto con la vida animal como con el planeta está compuesto de 2 capas, una microfibra interior y una capa exterior de 2 mm. Gracias a ello consigue por un lado una transpirabilidad perfecta y por otro una durabilidad superior a la mayoría de materiales del mercado.Tampoco se renuncia al tacto y belleza de la piel natural pero con la conciencia tranquila de saber que estás contribuyendo a poner fin al negocio de las pieles de animales. Zapatillas veganas eco friendly Otra de las grandes particularidades de Selbi es la utilización de neumáticos reciclados para la fabricación de las suelas, convirtiéndose así en una empresa pionera en el sector. Las suelas de las zapatillas veganas Selbi son de caucho, un material elástico, resistente y duradero, lo que nos sitúa completamente en el mundo eco friendly. Cada suela de estas zapatillas es única, por lo que no encontraremos dos iguales entre sus diferentes modelos.

Hay que recordar que en España se generan cada año 250.000 toneladas de neumáticos usados, de las cuales el 45% se acumula en vertederos sin tratar, mientras que el resto se elimina mediante prácticas como la quema directa. Tanto uno como otro método traen consecuencias muy perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas.

Zapatillas veganas made in Spain El proceso de fabricación de todos los productos de Selbi tiene lugar en España para garantizar la máxima calidad artesanal a partir de una serie de controles específicos. El objetivo es, precisamente, disfrutar de mayores estándares de calidad, apostar por el trabajo local y no contribuir a la explotación laboral en países subdesarrollados.

El minucioso trabajo del taller de Selbi se aprecia en el conjunto de las zapatillas, ya que se cuidan todos los detalles y elementos, desde la caja hasta las suelas, pasando por los cordones, las etiquetas, los motivos y las plantillas.

Este trabajo se traduce en unas zapatillas con unas plantillas totalmente ergonómicas que amortiguan y absorben los impactos para garantizar la máxima comodidad. Además, disponen de otra plantilla extra integrada en mitad de la suela para proporcionar un mayor confort y una sensación de comodidad inmejorable.

Hay que señalar también que la suela está cosida directamente a la zapatilla para conseguir que sea más duradera y resistente. El interior, por su parte, está fabricado con una microfibra especial para mejorar la transpirabilidad, mientras que las cordoneras son de algodón.

En definitiva, Selbi no quiere ser solo una simple marca de zapatillas. El objetivo de esta empresa es representar el movimiento del cambio, un punto de inflexión para despertar una conciencia colectiva que trate de frenar la extinción de las especies, la deforestación de los bosques y, en general, el cambio climático.

En definitiva, Selbi no quiere ser solo una simple marca de zapatillas. El objetivo de esta empresa es representar el movimiento del cambio, un punto de inflexión para despertar una conciencia colectiva que trate de frenar la extinción de las especies, la deforestación de los bosques y, en general, el cambio climático.

Y todo ello sin perder en ningún momento un ápice de calidad, algo que ni muchísimo menos está reñido con el carácter eco sostenible que desprende este producto. Unas zapatillas para llevar en cualquier situación, que visten muy bien y que nos aportarán un toque elegante y ecológico a la vez.

