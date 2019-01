Inglés sí, pero en su justa medida España está a la cola de la Unión Europea en lo que a inglés se refiere Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de enero de 2019, 08:29 h (CET) El conocimiento de idiomas se ha convertido en requisito fundamental en una gran variedad de aspectos que van desde encontrar empleo hasta el puro placer de viajar y conocer distintas ciudades y sus culturas. “Si bien no es el idioma más hablado del planeta, el inglés es el idioma que más se estudia como segunda lengua, es asimismo el idioma más solicitado por las empresas y es también el que permite entenderse con casi todas las personas del planeta, allá donde uno se encuentre” indican desde Boost School of English.

Sin embargo, los últimos datos publicados indican que España está a la cola de la Unión Europea en lo que a inglés se refiere. Algo que es muy sencillo de comprobar, basta con viajar a cualquier país de la Unión para comprobar que allá donde uno vaya habrá algún español haciendo auténticos malabares para comunicarse con algún nativo del país visitado cuyo idioma materno no es el inglés, pero que a diferencia de cualquier español, domina a la perfección.

“En el ámbito laboral sucede más de lo mismo, es posible que los españoles conozcan los términos característicos del ámbito al que se dedican, sin embargo, a la hora de mantener una conversación la cosa suele resultarles más complicada” apuntan desde Boost School of English.

Sin embargo, y a pesar de la falta de conocimiento de este idioma por parte de los españoles, resulta curioso que muchos de los anuncios publicitarios emitidos en los medios empleen una gran cantidad de palabras en este idioma, y no porque en español se carezca de la palabra adecuada, sino, simplemente porque al parecer para muchos suena mejor en anglosajón. Es por ello, que no pocos han emprendido una campaña en contra del uso de anglicismos en la publicidad, entre ellos la Real Academia de la lengua Española (RAE), que en su día ideó una ingeniosa campaña publicitaria capaz de impactar a la gran mayoría. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.