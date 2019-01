Aumenta la demanda de software especializado en el sector de la salud, según COMPUEXPEDIENTE Comunicae

lunes, 7 de enero de 2019, 11:19 h (CET) La transformación digital de todos los sectores ha traído consigo una gran demanda de servicios especializados de tecnologías de la información. COMPUEXPEDIENTE descubre las claves del incremento de la demanda de soluciones informáticas para el sector de la salud, como el expediente clínico electrónico Desde la aparición de las nuevas tecnologías y su accesibilidad al gran público, la demanda de servicios especializados de software no ha hecho otra cosa que crecer.

Hoy en día, gracias a Internet y su vasta red de comunicación; particulares, empresas y entes de todo tipo pueden acceder y compartir una enorme cantidad de información, además de poder adquirir casi cualquier producto o servicio.

COMPUEXPEDIENTE, empresa con una amplia trayectoria y experiencia ofreciendo servicios de tecnología de la información aplicados a diferentes áreas del sector de la salud, conoce en primera persona cómo ha sido la evolución e incremento de la demanda de software especializado.

"Las tecnologías de la comunicación y la información a diario resuelven los problemas de millones de personas en todo el mundo, logrando hacer fácil, lo que a priori podría resultar difícil. Nuestro cometido no es otro que aquél: resolver los problemas de nuestros clientes satisfaciendo sus necesidades concretas, ofreciéndoles un servicio que exceda sus expectativas y todo ello de una manera económica. Hace tiempo identificamos una necesidad concreta del sector de la salud, relacionada con los expedientes clínicos electrónicos. Muchos no cumplen con la norma NOM-004-SSA3-2012 y NOM-024-SSA3-2012, que especifica cuestiones tan importantes como la estructura de expedientes clínicos que ha de seguir las instituciones de salud, la interoperabilidad con otros sistemas de salud, seguridad y uso de estándares internacionales con el objetivo de la universalización de documentos clínicos e incluso la forma en la que hay que firmar el documento, algo que inicialmente había que hacer obligatoriamente por escrito, pero que gracias a nuestra firma electrónica avanzada puede realizarse con todas las garantías, otorgándole validez jurídica", como lo comentó el Ing. Luis Ismael Ruvalcaba, responsable de COMPUEXPEDIENTE.

El expediente electrónico es un claro ejemplo de soluciones informáticas que vienen a facilitar la redacción, envío y consulta de información vital, como es el documento electrónico en el que se recogen las distintas historias clínicas de los pacientes.

Queda de manifiesto la importancia de contratar un software especializado, que permita cumplir con la normativa de cada país, y que solucione aspectos tan relevantes como la seguridad de las transacciones, identificando a cada participante del proceso, respetando la estructura exigida en la norma.

COMPUEXPEDIENTE ha logrado que su software para clínicas este certificado por la secretaría de salud y estar avalado por Cofepris, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, una dependencia federal del Gobierno de México responsable de la regulación, control y fomento sanitarios, en los términos de la Ley General de Salud.

