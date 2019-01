España accede al Europeo de voleibol masculino tras ganar a Bielorrusia Andrés Villena fue el máximo anotador de los españoles, que no vacilaron en búsqueda del pase al Europeo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 7 de enero de 2019, 11:22 h (CET) La selección española de voleibol masculino se impuso (3-0) a Bielorrusia este domingo para sacar el billete al Campeonato de Europa del próximo mes de septiembre, sin dar opción en Teruel y acompañando la clasificación del equipo femenino un día antes.



Los 'RedLynxes' dominaron un partido contundente, en tres mangas (26-24, 25-21, 26-24), sin dar opción a la sorpresa en un inicio fuerte del rival en el tercer parcial. Delgado y Noda fueron un seguro de vida en la recepción junto a Gámiz y Trinidad distribuyó un juego certero en las acciones de Vigil y Fernández.



Andrés Villena fue el máximo anotador de los españoles, que no vacilaron en búsqueda del pase al Europeo. No fue un camino de rosas a pesar del resultado, ya que Bielorrusia comenzó bien el primer set y llegó a mandar con un 9-11. El tiempo muerto de Fernando Muñoz despertó el bloqueó español clave para ponerse por delante.



España dominó de inicio el segundo set y puso la directa para poner el 2-0, ante lo cual trató de reaccionar el cuadro bielorruso, por delante durante toda la mangas hasta que Teruel y su selección se hicieron muy grande, recortando distancias hasta que Noda cerró la victoria y el regreso a la cita continental.

