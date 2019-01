James Carafano aborda la crisis de la Muralla con México La migración irregular puede ser un desastre estratégico para todo el hemisferio occidental. Peter Tase

lunes, 7 de enero de 2019, 11:09 h (CET) El 4 de enero del 2019, el Prof. Dr. James Jay Carafano, del Heritage Foundation en Washington DC, ha publicado en el diario USA Today su comentario sobre la próxima construcción de la muralla en la frontera entre los Estados Unidos y México. En su análisis titulada “La Sensible Seguridad de la Frontera Justifica el Cierre del Gobierno” (Sensible Border Security Justifies Government Shutdown), el Prof. Dr. Carafano enfatiza: “Para muchos en Washington, el debate sobre el financiamiento de la muralla entre los Gobiernos de México y Estados Unidos es simplemente una escaramuza partidista. Debajo de este asunto, no obstante, es un asunto real: asegurar la frontera.

La migración irregular puede ser un desastre estratégico, no solo para los Estados Unidos, sino también para todo el hemisferio occidental.

Canadá por ejemplo, tiene uno de los más disciplinados y nivelados sistemas de migración en el mundo. Asimismo ha tenido que encarar el derrame [migratorio] por causa de nuestro caos, mientras aquellos en búsqueda de asilo político se trasladan hacia el norte. Por primera vez en mucho tiempo, un creciente número de Canadienses están preocupados sobre la inmigración y las políticas de seguridad fronteriza.

Canadá no está solo. México tiene problemas también, con la enorme llegada de inmigrantes ilegales llegando en su frontera del sur; el tráfico humano fomenta los carteles criminales; y almacenando las caravanas dirigidos hacia los Estados Unidos.

En América Central, políticos poco escrupulosos apoyan a las caravanas y le presionan a los con-ciudadanos para desestimar a sus propios gobiernos. Mientras tanto, Venezolanos están entrando masivamente en otros países, como en Colombia, un país con fragilidad democrática, amenazando la estabilidad de estos países [sur-americanos] forzando a los mismos en auspiciar grandes números de inmigrantes ilegales.” Visitar el siguiente enlace, para leer el artículo completo en ingles: https://www.heritage.org/homeland-security/commentary/sensible-border-security-justifies-government-shutdown

James Jay Carafano, es un destacado experto en los asuntos de seguridad nacional y política exterior, es el vice presidente del Instituto Kathryn y Shelby Cullom de Seguridad Nacional y Política Exterior y es el E. W. Richardson Fellow. Carafano es un historiador muy distinguido, profesor universitario, también escritor e investigador. Sus recientes publicaciones son: el libro electrónico "Surviving the End", que propone soluciones en inminentes preparaciones de emergencia; "Wiki at War: Conflict in a Socially Networked World", un estudio del impacto revolucionario de la época del internet en la seguridad nacional. En el 2014, el Prof. Dr. Carafano fue disertante principal en la conferencia de Austin – Texas, en donde brindo una charla emblemática sobre la guerra cibernética y otros asuntos contemporáneos que afectan la seguridad nacional de los Estados Unidos.

