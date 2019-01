Tras los pasos de Livingstone Un viaje por el África oriental a través de las rutas de los primeros exploradores Redacción Siglo XXI

domingo, 6 de enero de 2019, 09:01 h (CET) África es un imán. Viajeros de todas las latitudes visitan el continente cada año, buscando aquello que desde los tiempos de Livingstone, Burton, Speke y Stanley ha arrastrado al hombre blanco a adentrarse en sus profundidades: el descubrimiento del otro, de lo desconocido. En el caso de los primeros exploradores, la experiencia tenía también algo de ambición, vanidad y codicia; pero, pese a ello, ninguno se sustrajo de caer bajo el embrujo de un lugar en el que el tiempo no parece pasar de la misma forma que en Occidente.





Xavier Moret recorre en este libro el África oriental, recordando a su paso a los exploradores que lo hicieron mucho antes que él, cuando el centro de África era, en los mapas occidentales, un gran espacio en blanco. Su ruta parte de Zanzíbar, de donde salieron la mayoría de las expediciones al interior del continente; sigue por Tanzania, el lugar donde se produjo el mítico encuentro entre Stanley y Livingstone; llega hasta Uganda, origen del Nilo; continúa por Kenia y acaba con el relato de la despiadada colonización del Congo.







EL AUTOR

Xavier Moret (Barcelona, 1952) es periodista y escritor. Ha trabajado en varios diarios y su especialización en el periodismo de viajes le ha permitido desplazarse por los cinco continentes. En 1998 publicó su primer libro de viajes, América, América. Viaje por California y el Far West; dos años después el segundo, Boomerang. Viaje al corazón de Australia, y en 2002 ganó el premio Grandes Viajeros con La isla secreta, en el que relata un recorrido por Islandia que completaría en 2011 con Islandia, revolución bajo el volcán. En Días de Hong Kong (2013) narró su estancia de dos meses en la metrópolis asiática y en La memoria del Ararat (2014) contó su viaje por Armenia en el centenario del genocidio que ha marcado su historia reciente. En 2016 publicó Grecia, viaje de otoño.

