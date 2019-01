Laia Sanz, la única piloto del Dakar 2019 que ha terminado ocho veces seguidas De los 138 inscritos en moto de este año, nadie más ha completado hasta el final tantas participaciones consecutivas Redacción Siglo XXI

domingo, 6 de enero de 2019, 08:54 h (CET) Laia Sanz ya ostenta un récord antes incluso de subir al tradicional podio de salida. Para la piloto de Soficat Xerox será la novena participación consecutiva en la prueba más dura del mundo, que arrancará el 6 de enero en Lima (Perú). La de Corbera de Llobregat partirá con un bagaje a sus espaldas inmejorable: es la única de los 138 pilotos de motos inscritos este año que ha terminado las ocho veces que ha disputado el Dakar consecutivamente sin ningún abandono.

Laia Sanz se ha convertido en toda una referencia de la prueba gracias a los grandes resultados que ha cosechado en su trayectoria, con el histórico 9º puesto absoluto logrado en 2015, la mejor clasificación de una mujer en la prueba. De hecho, en las últimas cinco ediciones siempre ha estado en el top 15 o a las puertas del mismo, con cuatro tops 10 como mejores resultados de etapa.



“Significa mucho haber terminado todas mis participaciones, porque el Dakar es una carrera muy dura y muy difícil de completar por lo imprevisible que resulta. Pueden pasar mil cosas, averías mecánicas, caídas... Haberlo logrado cada año es brutal. Y no sólo eso, sino que además los últimos cinco años he estado entre los 15 o 20 primeros. Es decir, en un muy buen nivel. Espero seguir con esta buena racha”, valora Laia Sanz.



Entre los pilotos de motos en activo del Dakar, ninguno ha terminado ocho veces seguidas la gran carrera, que este año se desarrollará íntegramente en Perú. Hay que rebuscar entre el elenco de pilotos amateur para encontrar alguna trayectoria mínimamente comparable. Por ejemplo, el rumano Emanuel Gyenes ha acabado sus seis últimas participaciones en el Dakar (de un total de ocho, las mismas que Laia), aunque en ediciones no consecutivas. El argentino Alberto Santiago ha disputado las cinco últimas ediciones, todas ellas alcanzando la meta. El serbio Gabor Saghmeister también ha conseguido terminar ocho Dakares, pero con dos abandonos de por medio en 10 años.



Sus ocho participaciones consecutivas colocan a Laia Sanz en el exclusivo ramillete de los pilotos punteros con más experiencia en moto en la prueba, tras el paso de Cyril Despres a los coches y la retirada de Marc Coma, que ejerció de director deportivo de la misma en las tres últimas ediciones. El piloto más experto del Dakar 2019 es el portugués Paulo Gonçalves, que vuelve a la carrera tras perderse la edición de 2018 por lesión y suma 11 participaciones (sólo superado por el francés Willy Jobard, 12), con cuatro abandonos. Tampoco corrió en 2018 Ivan Jakes, que lo ha hecho en 10 ediciones, pero con nada menos que seis abandonos. Las trayectorias del eslovaco y de Laia Sanz se cruzaron de forma memorable en 2015, cuando pelearon de tú a tú por la octava posición en la última etapa del Dakar, que al final fue para Jakes por apenas seis minutos, después de 4.752 km cronometrados y 48 horas acumuladas de competición.



También suma 10 participaciones el catalán Joan Pedrero, pero con tres abandonos, mientras que otro eslovaco, Stefan Svitko, tiene nueve, también con tres retiradas. Por su parte, el castellonense Joan Barreda -compañero de equipo de Laia Sanz en Honda HRC en aquella edición del 2015- se estrenó en el Dakar el mismo año que la piloto del KTM Rally Factory Team, en 2011, pero no pudo llegar a la meta en tres de sus ocho participaciones. Estos son los únicos pilotos del Dakar 2019 con las mismas o más participaciones en la prueba que la pluricampeona de Soficat Xerox.



Sin embargo, el logro de Laia Sanz no es –todavía– un récord absoluto en cuatro décadas de Dakar. Sin ir más lejos, el ya mencionado Cyril Despres disputó 14 ediciones en moto y sólo abandonó una vez, en 2002, su tercera participación. Es decir, el francés acumuló 11 Dakares seguidos acabados en moto y, además, siempre en el podio excepto en el último, en 2014, cuando fue cuarto. También ha acabado todos los que ha disputado después en coche, hasta ahora. Así pues, acumula 18 participaciones seguidas en el Dakar y 17 acabadas, 15 de ellas consecutivas.



La comparación con los números de Despres no hace sino poner en valor la excepcionalidad del récord actual de Laia Sanz, que en 2019 se enfrenta a un reto aún más arduo. A los 33 años, la catalana afronta esta edición tras haber superado un periodo de tres meses de baja por una doble infección vírica y bacteriana. La tenacidad le ha permitido reponerse a tiempo de tomar la salida el 6 de enero en el podio de Lima, al manillar de su KTM 450 Rally, aunque baja de forma y falta de preparación. No obstante, como hemos visto, nadie es capaz de interpretar mejor las exigencias de la carrera más dura del motor sin perder de vista el objetivo final, que no es otro que llegar a la meta en la mejor posición posible. Si lo consigue, tras haber recorrido más de 5.000 km en 10 etapas y 3.000 km cronometrados, la leyenda de la mejor piloto de la historia del Rally Dakar se cimentará con otro capítulo dorado.

