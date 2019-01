El Espanyol corta su mala racha a costa del Leganés

El RCD Espanyol ha cortado este viernes su racha de seis derrotas consecutivas en LaLiga Santander, gracias a su 1-0 frente al CD Leganés en el inicio de una decimoctava jornada donde, además, el Levante UD ha salvado un punto con un jugador menos ante el Girona FC (2-2).



En el partido que cerró la noche, el Espanyol se llevó los tres puntos por la mínima delante de su público, que sufrió en los compases finales ante la insistencia rival. Este resultado permitió a los blanquiazules sumar 24 puntos y dar aire a su técnico, un Joan Francesc 'Rubi' Ferrer algo cuestionado durante Navidad.



Por su parte, el Leganés se quedó en la decimosexta posición con 19 puntos, con tres de ventaja respecto a la zona de descenso. Y es que no hallaron premio los pupilos de Mauricio Pellegrino en Cornellà-El Prat, con solo una ocasión clara de Nabil El Zhar al rematar alto una volea de diestra dentro del área.



No equilibró, por tanto, el tanto tempranero de Borja Iglesias para los locales. El 'Panda', máximo goleador del Espanyol este curso, firmó su novena diana de cabeza al aprovechar un rechace en el travesaño tras un disparo lejanísimo de David López, casi desde el centro del campo.



SABOR A GOLES EN EL CIUTAT DE VALÈNCIA

Mientras, en el Ciutat de València, por dos veces igualó el Levante sendas ventajas que tuvo el Girona. Así, Cristian 'Portu' abrió el marcador a la media hora con una vaselina, tras una falta al borde del área, en una jugada de pícaro. El capitán de los levantinistas, José Luis Morales, puso el 1-1 en el 58' con un derechazo raso en el área, habiendo hecho un recorte con la pierna zurda hacia dentro.



Poco después llegó la polémica, con una leve falta en la frontal cometida por Sergio Postigo al delantero uruguayo Cristhian Stuani en un contraataque visitante; saldado el lance con expulsión, al considerarse ocasión manifiesta de gol, Aleix García transformó en el 1-2 ese lanzamiento a balón parado.



Pero el conjunto local no se rindió y obtuvo recompensa casi sobre la bocina, merced a una falta lateral colgada al barullo del área pequeña. La pelota, sin dueño, rebotó en las dos rodillas del lateral Jorge 'Coke' Andújar, que celebró el empate definitivo con el que su equipo permaneció en mitad de tabla con 23 puntos, idéntico registro que los gerundenses en su novena plaza.