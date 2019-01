Noche de Reyes, noche de robos Según los datos, el número de percances de este tipo se incrementan con la llegada de sus Majestades Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 5 de enero de 2019, 08:58 h (CET) El rasgar del papel del regalo al romperse, el delicioso repiquetear de las risas infantiles, el calorcillo del radiador en la fría noche y ese olor dulzón a cáscara de naranja y canela. Sí, son muchas las sensaciones que asociamos a la llegada de los Reyes Magos; una noche cargada de ilusión pero también de algo muy negativo: los robos. Efectivamente, porque según los datos, la madrugada del 5 al 6 de enero es la que más robos se producen. Pero ¿por qué y cómo podemos prevenirlos?

En concreto se calcula que se producen hasta 30 asaltos cada hora y que su coste resulta superior al de otros siniestros similares acaecidos durante el resto del año. En todo caso, cabe comentar que durante los tres primeros meses del año es cuando mayor número de robos se produce. Las viviendas vacacionales o segundas residencias se encuentran entre las grandes favoritas de los delincuentes. También los hay que llevan a cabo un seguimiento de la familia y programan el “golpe”. Lo hacen teniendo en cuenta que sus ocupantes la abandonarán para reunirse con su familia.



De hecho esto llega a plasmarse en las provincias que encabezan la lista de mayor número de siniestros: Tarragona, Murcia, y Almería; aunque también se cuelan Barcelona y Madrid por este orden. Los hogares más “seguros” se encuentran en Salamanca.

Un buen seguro de hogar, clave Precisamente los robos constituyen uno de los grandes quebraderos de cabeza de las aseguradoras, pues protegen al tomador del seguro de este percance. Razón de más para contratar una póliza de esta clase (el seguro de hogar no es obligatorio como ocurre en el caso del coche y, de hecho, hasta el 24% de los españoles carece de uno). Contar con una buena compañía que te respalde será fundamental en estos casos.



Lo primero que tendrás que hacer en esta coyuntura, eso sí, será llamar a la policía para interponer una denuncia, que será el documento que presentarás a la aseguradora. En ella deberán figurar los bienes que te han sustraído. En algunos casos podrían solicitarte la factura de los mismos. Asimismo, cabe comentar que en los seguros de hogar pueden asegurarse distintas partes de la casa: contenido y continente. Este segundo hace alusión a las paredes, los techos, el suelo y a la vivienda en sí misma; mientras que el primero se refiere a lo que hay dentro, precisamente lo que nos han robado.



Con una póliza completa lo habitual es que queden cubiertos los daños causados en el domicilio, el cambio y reparación de la cerradura, los bienes (con el límite acordado) sustraído y hasta si nos atracan fuera del domicilio.

Cómo evitar robos en Navidad Por fortuna, también existen una serie de consejos que nos permitirán disuadir a los ladrones. Utiliza programadores de luz para que los ladrones piensen que estás en casa. El mercado actual incluso ofrece bombillas inteligentes que podemos encender y apagar desde nuestro teléfono móvil en remoto. Las hay que incluso se conectan con una cámara interior.

El mercado actual incluso ofrece bombillas inteligentes que podemos encender y apagar desde nuestro teléfono móvil en remoto. Las hay que incluso se conectan con una cámara interior. Si tienes un segunda residencia, toma precauciones especiales: decora las zonas del exterior y trata de que se vea habitada con el método anterior, por ejemplo.

decora las zonas del exterior y trata de que se vea habitada con el método anterior, por ejemplo. Ten especial cuidado con lo que compartes por redes sociales y en los parámetros de privacidad que has configurado (principalmente quién puede ver qué). Por supuesto, evita las señales de ostentación y olvídate de presumir de sofá nuevo, etcétera. Con el mensaje telefónico pasa exactamente lo mismo, aunque este ya no es tan frecuente

y en los parámetros de privacidad que has configurado (principalmente quién puede ver qué). Por supuesto, evita las señales de ostentación y olvídate de presumir de sofá nuevo, etcétera. Con el mensaje telefónico pasa exactamente lo mismo, aunque este ya no es tan frecuente Invierte en seguridad: actualmente existen soluciones muy económicas que te permiten adquirir una cámara con micrófono para asustar a los ladrones si detecta movimiento.

Sé prudente: no desconectes el telefonillo, comprueba que has cerrado bien las puertas y ventanas (e instala unas de buena calidad o con rejas si se trata de un bajo), que no se vean los objetos de valor, déjale un teléfono a un vecino, cambia la cerradura si has perdido las llaves y, en caso de tenerlo, pídele al portero que te recoja la correspondencia si te vas de vacaciones para evitar que se acumule en el buzón. Las persianas de seguridad también pueden convertirse en tus aliadas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Seis puntos a tener en cuenta antes de firmar una hipoteca Con la nueva Ley el cliente dispondrá del contrato diez días antes y solo tendrá que pagar los gastos de tasación Operación Chamartín (XLV) El BBVA y la izquierda En 2019 la edad de emancipación se retrasará y los mayores de 40 años serán los compradores estrella La nueva Ley Hipotecaria, cuya aprobación se prevé para antes de Navidad, conllevará cambios sustanciales en el sector Cómo conseguir 63 días libres con sólo 28 vacacionales en 2019 Una buena planificación de los puentes permite a los trabajadores duplicar sus días de libranza El autoconsumo eléctrico, el modelo energético del futuro La derogación del ‘impuesto al sol’ por parte del Gobierno español abre las puertas a un nuevo escenario energético más económico, justo y sostenible