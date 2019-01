Súmate Marketing Online: los regalos que llegarán estos Reyes

Juguetes para los más pequeños, electrónica de consumo para los adultos y artículos de belleza siguen siendo los objetos más buscados, según un análisis llevado a cabo por Súmate Marketing Online a través de Google Trends Súmate, agencia internacional de marketing online, presenta, basándose en un análisis realizado a través de Google Trends de los meses de octubre, noviembre y diciembre, cuáles son los principales términos de búsqueda en Internet relacionados con los regalos navideños:

Los juguetes más buscados para los peques de la casa

La festividad de los Reyes Magos tiene como protagonistas a los niños. Por eso, las búsquedas relacionadas con los juguetes de moda se disparan en estas fechas. Este año, el protagonismo ha recaído sobre estos productos:

Beyblade: sin lugar a dudas, el regalo infantil más buscado sobre todo en las últimas semanas. Se trata de un juguete de punta giratoria (similar a las tradicionales peonzas) que se encuentra en diferentes modelos y que permite coleccionarlos, personalizarlos y competir.

Enchantimals: una nueva generación de muñecas para coleccionar que representan un grupo de amigas acompañadas de sus inseparables mascotas. Su búsqueda también se ha disparado en las últimas tres semanas.

Sylvanian families: estas familias de pequeños conejos, ovejas o ratitas son tendencia entre los más pequeños. Su búsqueda ha protagonizado un notable crecimiento desde octubre a los últimos días de diciembre.

Supernova: este dron de cuatro sensores despertó el interés especialmente en octubre. Desde entonces se ha mantenido el nivel de búsqueda pero sin llegar a los picos de hace tres meses.

Caprichos electrónicos para los más adultos

En el año del lanzamiento del nuevo iPhone, parece evidente que estos smartphones aparezcan entre los más buscados, sin embargo, le supera en número de búsquedas el Huawei P20. Además, la industria de los videojuegos sigue teniendo gran importancia siendo el protagonista indiscutible en las últimas semanas la Nintendo Switch y, algo más alejada, la PlayStation 4. Destacar los picos alcanzados por estos mismos productos durante el Black Friday.

Regalos de belleza que pedir a los Reyes Magos

Este año los Reyes Magos parece que apostarán por la cosmética, especialmente las paletas de sombras de ojos como The New Nude Palette de Huda Beauty o la Naked Cherry Urban de Decay; el colorete Orgasm de Nars o el corrector Fit Me. Obviamente, no faltará la esponja Beauty Blender, que sigue liderando las búsquedas.