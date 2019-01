Canciones y villancicos personalizados para Reyes Magos, la moda que arrasará este 2019 Comunicae

viernes, 4 de enero de 2019, 11:33 h (CET) El espíritu navideño suena estos días gracias a las canciones navideñas personalizadas, una tendencia creciente entre los españoles, que además reporta beneficios sociales y cognitivos, mejora la salud mental y reduce los niveles de ansiedad, según diversos estudios La Navidad es tiempo de regalos, de cenas familiares y de sentimientos encontrados, pero también es una época en la que los spots publicitarios inundan la televisión y otras plataformas. Sin embargo, las viejas tradiciones siguen enraízadas en nuestra sociedad, como los villancicos y canciones navideñas, que esta temporada prometen convertirse en el regalo de moda gracias a Te Compongo Tu Canción.

Esta plataforma, creada por la compositora y entrepreneur madrileña Manuela Soriano, ha cosechado grandes éxitos en fechas tan señaladas como el Día de los Enamorados, el Día del Padre o incluso Halloween. Como no podía ser de otra manera, su popularidad no decaerá en Navidad, cuando las canciones personalizadas volverán a convertirse en uno de los regalos más buscados, debido a su creatividad y valor sentimental.

'¿Qué puede haber más original que regalar una canción personalizada a alguien especial?'. El slogan de TeCompongoTuCancion.com responde bien a lo que millones de familias buscan durante esta época del año. Cualquiera puede regalar perfumes de Chanel a mamá y plumas estilográficas Waterman para papá, pero sólo una canción con música y letra hecha a medida puede ser especial.

Una de las claves del éxito de Te Compongo Tu Canción es la facilidad para encargar una canción on demand. Este proceso comienza rellenando un sencillo formulario en el que los interesados deben especificar qué anécdotas, sentimientos y demás deberá contener la canción, así como el estilo y tono de la música. Seguidamente, Manuela Soriano y su equipo de profesionales se responsabiliza de componer letra y música siguiendo las directrices del cliente.

Tras el envío del primer borrador, los clientes puede solicitar cambios o dar su aprobación a la canción, para su posterior edición profesional y envío en formato MP3. Las composiciones vídeomusicales y las actuaciones en directo son servicios adicionales que han ganado popularidad en esta plataforma.

Escuchar y cantar canciones navideñas tiene beneficios para la salud, según varios estudios

Más allá de la originalidad y valor emocional de las canciones navideñas personalizadas, este regalo ofrece otros beneficios insospechados, que han sido avalados por diversos estudios de rigor.

Una investigación publicada en noviembre de 2017 en Perspectives in Public Health aseguró que entonar canciones, como los villancicos, mejoran la estimulación cognitiva, la salud mental, el estado de ánimo y la identidad grupal, ya que la mayoría de las canciones de la Navidad están pensadas para ser entonadas en grupo.

Además, las canciones navideñas no son cosa de niños, pues las personas de edad avanzada son los principales beneficiados de la tradición de entonar villancicos y melodías populares. En 2010, Barbara Dinsdale, de la organización Heart Research UK descubrió que "cantar tienen un impacto positivo en la salud cardiovascular y está vinculado con la longevidad, la reducción del estrés y la conservación general de la salud".

Y es que canciones tan populares como Campana sobre campana, Los peces en el río o clásicos foráneos como Jingle Bells y Silent Night deberán competir con una nueva hornada de melodías: la música y letra personalizada de Te Compongo Tu Canción, para que el espíritu navideño ‘resuene’ de verdad.

Acerca de Te Compongo Tu Canción

Te Compongo Tu Canción es una plataforma online creada por Manuela Soriano, compositora, cantante y emprendedora madrileña. Está destinada a particulares y empresas que deseen comunicar un mensaje a través de la música, de estilo directo, sencillo y melódico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Súmate Marketing Online: los regalos que llegarán estos Reyes Llega el Wi-Fi 6, a partir del 2019 los dispositivos Wi-Fi llevarán numeración La nueva bomba de calor aerotérmica de Ecoforest AleaSoft: España fue el mercado europeo más caro el primer día del año Premios Gremisa Asistencia 2018