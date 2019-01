AleaSoft: España fue el mercado europeo más caro el primer día del año Comunicae

viernes, 4 de enero de 2019, 08:33 h (CET) Aun con una demanda de electricidad baja por el periodo de vacaciones, la tímida producción eólica sitúa al mercado eléctrico español como el segundo con el precio más alto de Europa, y el de precio más caro para el día 1 de enero En el periodo de vacaciones de invierno, desde el lunes 24 de diciembre, el mercado ibérico de electricidad MIBEL de España y Portugal ha casado los precios más altos entre los principales mercados europeos analizados por AleaSoft, tan solo por detrás del mercado británico. El precio promedio para España en el mercado eléctrico mayorista ha sido de 62,76 €/MWh.

Es especialmente relevante el precio alcanzado para el 1 de enero, 63,45 €/MWh, que fue el precio más alto entre los mercados europeos ese día, al mismo tiempo que el mercado alemán registraba un precio negativo de -4,30 €/MWh como promedio de las 24 horas del día. La baja producción eólica en la península el primer día de 2019 no consiguió compensar una de las demandas más bajas de este invierno y presionó al alza el precio un día que acostumbra a ser uno de los más bajos del año.

El resto de mercados europeos analizados por AleaSoft se han mantenido cerca o por debajo de los 60 €/MWh durante estas fiestas.

Brent, combustibles y CO2

Durante este periodo entre las festividades de Navidad y Año Nuevo, la actividad en los mercados de futuros de petróleo, gas, carbón y CO2 ha sido poca, por lo que algunos precios han sufrido algunas fluctuaciones un poco erráticas.

El precio del carbón europeo API2 para el mes de febrero bajó por debajo de lo $86 por tonelada el pasado 27 de diciembre, un precio tan bajo no se registraba desde el 4 de diciembre, y desde entonces no ha recuperado el nivel anterior. Mientras que el gas europeo TTF y el petróleo Brent se revalorizan tímidamente después de tocar fondo: el gas en 21,98 €/MWh el 31 de diciembre, y el Brent en $52,73 por barril el 27 de diciembre. Para el Brent, este repunte podría ser el comienzo de la recuperación prevista del precio para el primer trimestre del 2019, según los países productores que esperan que el precio suba entre un 20% y un 30% durante el primer trimestre de este año después de los acuerdos para rebajar la producción y estabilizar los precios.

España peninsular

La demanda de electricidad durante la semana del 24 de diciembre bajó un 13,5% respecto a la semana anterior debido principalmente a los días festivos y al periodo de vacaciones escolares, aunque la caída de las temperaturas, que habían estado hasta entonces ligeramente por encima de las típicas para esta época del año, frenó un poco la bajada de la demanda.

Para esta primera semana de 2019, las previsiones de AleaSoft indican un aumento de la demanda del 6,3% debido a una bajada de las temperaturas que podrían situarse más de 2°C por debajo de las habituales para esta época del año, y también por un crecimiento de la laboralidad, aunque las vacaciones escolares se alarguen hasta el día de Reyes.

Para después del periodo de vacaciones, ya para la semana del 7 de enero, el incremento previsto de la demanda de electricidad es del 15,7%, según AleaSoft, y es que además de la recuperación de la actividad laboral habitual, la bajada de las temperaturas se espera que se sitúe alrededor de los 3,5°C por debajo de las medias históricas.

Las reservas en los embalses hidroeléctricos de la península se sitúan en 10 177 GWh, muy cerca de los valores medios de los últimos cinco y diez años, pero un 52,8% por encima de las de hace un año.

Eólica, fotovoltaica y otras renovables

La producción eólica durante la última semana del año, del 24 al 30 de diciembre, disminuyó un 43,9% con respecto a la semana anterior y se situó un 50,1% por debajo del nivel estacional para esta época del año, según AleaSoft. Para esta semana y la próxima, ente el 31 de diciembre y el 13 de enero, las previsiones de AleaSoft prevén un incremento de la producción eólica, pero aun por debajo de la producción esperada para esta época del año.

Por su lado, la producción solar, que incluye tanto la fotovoltaica como la termosolar, se pronostica que termine esta primera semana del año con un incremento del 8,1% respecto a la última semana de 2018. Para las próximas semanas, las previsiones de AleaSoft señalan un aumento importante de la producción, por encima de los valores históricos medios.

Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/espana-mercado-europeo-mas-caro-primer-dia-2019/

